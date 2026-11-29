На вигляд росіянину років 60, хоча він стверджує, що лише 42

Російський військовополонений В'ячеслав із Хабаровська розповів про обставини, за яких підписав контракт із Міноборони РФ, службу на окупованих територіях України та ставлення командирів до особового складу. За його словами, медична комісія не зважила на перенесені ним тяжкі захворювання. Як повідомляє «Главком», про це окупант розказав у інтерв’ю Дмитру Карпенку.

На вигляд росіянину років 60, хоча він стверджує, що лише 42. До повномасштабної війни займався ремонтом квартир. Строкову військову службу не проходив. За словами В'ячеслава, через двічі перенесений у дитинстві менінгіт його не взяли до армії.

У листопаді 2022 року він утретє захворів на менінгіт. Хвороба супроводжувалася інсультом, чоловік дев'ять днів перебував у комі, після чого тривалий час лікувався. Наслідки хвороби В’ячеслав відчуває досі: іноді йому складно сформулювати слова, а мовлення залишається нечітким. Однак це не завадило російській медичній комісії визнати його придатним до військової служби.

«Прийшов до лікаря, сказали: «Присядь тричі». Я три рази присів, кажуть: «Усе, придатний». Так і написали», – ділиться окупант.

Контракт із Міноборони РФ В'ячеслав підписав 3 липня 2023 року. За його словами, на той час мав кредити на 600–700 тис. рублів, а заробітки на ремонтах суттєво зменшилися. Ідею піти на війну йому підкинув знайомий, який також підписав контракт.

Після оформлення документів чоловік потрапив до мотострілецького підрозділу – 28-го полку 18-ї армії, 70-ї дивізії. Спочатку його відправили до Волгограда, а звідти – до так званих козацьких таборів на Херсонщині. Там він потрапив під мінометний обстріл і дістав контузію.

Згодом В'ячеслава перевели до продовольчої служби. Він працював на складі, де відповідав за видачу продуктів для полку. За його словами, на цій посаді перебував до 2024 року. Згодом окупант потрапив на передову.

20 лютого 2026 року чоловіка відправили на бойове завдання в районі Бахмута. Він розповів, що разом із напарником мав дістатися визначеної точки. Під час руху росіянина атакували українські безпілотники. За його словами, кілька дронів вибухнули поблизу, а він намагався сховатися. Попри прохання дозволити відступити, командування наказало продовжувати рух.

Окремо В'ячеслав розповів про порядки в російській армії. За його словами, військовослужбовці крадуть одне в одного їжу, телефони та спорядження, а гуманітарну допомогу можуть перепродавати.

Також він стверджує, що командири вдаються до насильства щодо підлеглих, які відмовляються йти на завдання. Зокрема, розповів про випадок, коли одному військовому прострелили ногу за відмову виконувати наказ. Після лікування чоловіка знову відправили на бойове завдання.

Нагадаємо, остання мешканка села Мала Токмачка Запорізької області, 64-річна Світлана Подольська, розповіла, як допомогла взяти в полон російського військовослужбовця з підрозділу «Ахмат». Жінка протягом трьох днів приносила окупанту їжу, після чого домовилася з українськими захисниками про його здачу.

Також бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України взяли в полон двох окупантів та отримали документи й засоби зв’язку, що мають розвідувальну цінність.