Народний депутат Богдан Яременко звернув увагу на проблему з перевезенням домашніх тварин українців за кордоном. Так, за його словами, лише минулого тижня у Швеції затримали трьох громадян України через порушення правил транспортування чотрилапих. Найбільш трагічним наслідком одного з таких випадків стало рішення шведських компетентних органів про евтаназію чотирьох здорових улюбленців: кішки, двох лабрадорів і фокстер’єра. Про це повідомляє «Главком».

За словами нардепа, перевізники не врахували вимог шведського законодавства. Обраний ними спосіб транспортування кваліфікується як комерційне перевезення тварин, для якого необхідні відповідна ліцензія та належне документальне оформлення.

Водночас Яременко поставив під сумнів доцільність евтаназії тварин через порушення з боку перевізників. Він зазначив, що всі чотири домашні улюбленці мали ветеринарні документи, які давали змогу перевірити, чи становлять вони загрозу.

«Але чи за помилку, та хай навіть і порушення з боку перевізника, швидко, впродовж пари годин, забрати життя тварини, є справедливим чи адекватним?», – написав депутат.

Він також розповів історію однієї із загиблих тварин. Кішку везли з Одеси до її господині, яка під час евакуації не змогла забрати улюбленицю із собою. Жінка згодом домовилася, щоб донька переправила тварину до неї, і сама приїхала з Норвегії до Швеції, аби забрати кішку. Однак, за словами Яременка, дізналася про евтаназію тварини, поки чекала в сусідньому коридорі.

Нардеп наголосив, що не заперечує дружнього ставлення Швеції до України та допомоги, яку ця країна надає. Водночас він назвав те, що сталося з тваринами, проявом бездушності й висловив співчуття їхнім власникам.

Яременко повідомив, що звернувся до українського посольства у Швеції. За його словами, посол відразу відреагувала на звернення, попри вихідний день. Він також висловив упевненість, що затримані перевізники отримають консульську допомогу.

Крім того, нардеп готує звернення до уряду, щоб з’ясувати всі обставини події. Яременко упевнений, необхідно започаткувати в Україні ліцензування діяльності з перевезення тварин, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Нагадаємо, нардепку та заступницю голови фракції «Слуга народу» Юлію Грішину не допустили до роботи у Комітеті Верховної Ради зі своєю домашньою улюбленицею.

Також колишній народний депутат України, нині військовий Олег Ляшко поділився світлиною з «найкращими друзями». Ляшко опублікував фото, де він сидить поруч із собаками, яких, схоже, пустили до військових зігрітися. Своє фото із чотирилапими екснардеп підписав: «З найкращими друзями».