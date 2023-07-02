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У Кременчуці військового не пускали в ресторан через форму (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Кременчуці військового не пускали в ресторан через форму (відео)
Ресторан «Барбарис» не пускав військового через форму
фото: instagram.com/barbaris_grill_bar_and_dance

Заклад харчування осоромився через своє ставлення до українського захисника

Співробітники ресторану «Барбарис» у місті Кременчук Полтавської області не схотіли пускати військовослужбовся через те, що він був у формі, а «внутрішні порядки» закладу того не дозволяють. Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Х Кременчук».

Військовий розповів, що просто хотів випити в ресторані кави, але його одяг за невідомих причин став тому на заваді.

«Те, що ви військові, це дуже добре. Але в наш заклад у військовій формі заходити не можна», – заявила представниця закладу.

На запитання захисника, яким законом вона керується, жінка нічого не відповіла, а лише знову повторила слова про політику закладу.

За словами військового, він урешті-решт зміг потрапити в ресторан, однак працівники сказали, що будуть стежити за тим, що він пʼє. На це захисник дорікнув персоналу, що вони взагалі не мають права продавати військовослужбовцям алкоголь.

«Мене пустили, але сам факт, чому так взагалі відбувається? Це дуже неприємно», – підсумував чоловік.

Нагадаємо, в одному з кафе Києва виник скандал через пісні російського співака Григорія Лепса, який підтримує війну РФ проти України. У закладі «Дубровка» співали композиції цього виконавця, а дівчину, яка через це зробила зауваження, просто вигнали

Раніше в одному з прибережних кафе Запоріжжя розгорівся скандал. Співробітниця закладу громадського харчування не пустила українського захисника, пояснюючи це політикою кафе. За словами жінки, військова форма може відволікати та відлякати батьків дітей, які відпочивають у закладі.

До слова, у Дніпрі охоронці ресторану Deep Bar не пустили військовослужбовця повечеряти через неналежний дрес-код для ресторану. Причиною відмови стала військова форма

Теги: ресторан Кременчук військові

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