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Москва готується до облоги: розвідка повідомила, що відбувається у столиці Росії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Москва готується до облоги: розвідка повідомила, що відбувається у столиці Росії
На всіх з’їздах із траси виставлено озброєні блокпости
фото з відкритих джерел

На кожному перехресті й на виїздах із міста стоять посилені патрулі, рухається велика кількість автобусів без номерів і розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині

Влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Місто готується до облоги – введено режим контртерористичної операції. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, нині місто майже ізолювали поліцейські та військові сили.

«На кожному перехресті й на виїздах із міста стоять посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів і розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту», – зазначили у розвідці.

Призупинено вантажні й поштові перевезення. Проводиться масовий огляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони.

Майже зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 «Дон» (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ). Усі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах із траси виставлено озброєні блокпости, додали в розвідці.

Силовики отримали дозвіл прослуховувати будь-які розмови й перевіряти листування. Вони можуть затримувати та проводити обшуки без додаткових погоджень. Також їм дозволили за потреби використовувати приватні приміщення та автомобільний транспорт цивільних.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.

«Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Федеральна служба безпеки росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

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Теги: розвідка військові Сергій Шойгу Москва Євген Пригожин

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