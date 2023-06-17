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У Франції затримано юнака, який здійснив замах на Макрона

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Франції затримано юнака, який здійснив замах на Макрона
Юнак кинув димову шашку у гелікоптер президента Еммануеля Макрона
фото: leparisien.fr

Антитерористична прокуратура звинувачує підозрюваного у трьох можливих злочинах

У Франції затримали 20-річного юнака, який кинув димову шашку у вертоліт президента Еммануеля Макрона. Його звинувачують у спробі замаху на лідера країни. Про це повідомляє  Le Parisien.

«У п'ятницю в Парижі 20-річному юнакові було пред'явлено звинувачення в злочинній змові з метою вчинення терористичного акту, після чого він був ув'язнений. Його підозрюють у тому, що 27 квітня він кинув димову шашку у гелікоптер президента Еммануеля Макрона в регіоні Дуб», – йдеться у повідомленні.

Під час протесту проти закону про пенсійну реформу Макрон планував вшанувати пам'ять Туссена Лувертюра, провідного діяча боротьби проти рабства, який закінчив своє життя в ув'язненні у форті Шато-де-Жу. Інформація про візит президента потрапила в ЗМІ, у зв'язку з чим противники реформи спробували прорватись до місця прибуття президента.

«Військові були змушені застосувати сльозогінний газ, щоб відбити їх. Церемонія завершилася. Коли президентський гелікоптер Puma вже відлітав з місця події, молодий чоловік кинув у повітряне судно димову шашку», – додає видання.

Хлопця було заарештовано в нього вдома. Антитерористична прокуратура звинувачує його у трьох можливих злочинах: він міг поставити під загрозу життя солдатів у вертольоті й вбити Еммануеля Макрона.

Затриманий, зі свого боку, стверджує, що хотів своїм вчинком «кинути виклик» Макрону й дати йому зрозуміти, що громадськість не згодна з його політикою.

Нагадаємо, на генерального прокурора Болгарії Івана Гешева намагалися скоїти замах – на маршруті слідування його кортежу заклали вибуховий пристрій. Болгарське міністерство внутрішніх справ уже почало розслідування. 

Теги: прокуратура прокурор вертоліт військові розслідування гелікоптер чоловік Франція Еммануель Макрон

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