У Франції затримано юнака, який здійснив замах на Макрона
Антитерористична прокуратура звинувачує підозрюваного у трьох можливих злочинах
У Франції затримали 20-річного юнака, який кинув димову шашку у вертоліт президента Еммануеля Макрона. Його звинувачують у спробі замаху на лідера країни. Про це повідомляє Le Parisien.
«У п'ятницю в Парижі 20-річному юнакові було пред'явлено звинувачення в злочинній змові з метою вчинення терористичного акту, після чого він був ув'язнений. Його підозрюють у тому, що 27 квітня він кинув димову шашку у гелікоптер президента Еммануеля Макрона в регіоні Дуб», – йдеться у повідомленні.
Під час протесту проти закону про пенсійну реформу Макрон планував вшанувати пам'ять Туссена Лувертюра, провідного діяча боротьби проти рабства, який закінчив своє життя в ув'язненні у форті Шато-де-Жу. Інформація про візит президента потрапила в ЗМІ, у зв'язку з чим противники реформи спробували прорватись до місця прибуття президента.
«Військові були змушені застосувати сльозогінний газ, щоб відбити їх. Церемонія завершилася. Коли президентський гелікоптер Puma вже відлітав з місця події, молодий чоловік кинув у повітряне судно димову шашку», – додає видання.
Хлопця було заарештовано в нього вдома. Антитерористична прокуратура звинувачує його у трьох можливих злочинах: він міг поставити під загрозу життя солдатів у вертольоті й вбити Еммануеля Макрона.
Затриманий, зі свого боку, стверджує, що хотів своїм вчинком «кинути виклик» Макрону й дати йому зрозуміти, що громадськість не згодна з його політикою.
Нагадаємо, на генерального прокурора Болгарії Івана Гешева намагалися скоїти замах – на маршруті слідування його кортежу заклали вибуховий пристрій. Болгарське міністерство внутрішніх справ уже почало розслідування.
Коментарі — 0