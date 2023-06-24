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Похід «вагнерівців» на Москву: мер російської столиці оголосив про вихідний

Надія Карбунар
glavcom.ua
Похід «вагнерівців» на Москву: мер російської столиці оголосив про вихідний
Москва готується до оборони
фото з відкритих джерел

Понеділок, 26 червня, у столиці Росії буде вихідним

Мер Москви Сергій Собянін оголосив понеділок 26 червня вихідним днем. Очільник російської столиці заявив, що це пов'язано із складною ситуацією.

Похід «вагнерівців» на Москву: мер російської столиці оголосив про вихідний фото 1

«Із метою мінімізації ризиків мною в рамках оперативного штабу ухвалено рішення оголосити понеділок неробочим днем, за винятком органів влади та підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу, міських служб. Прошу максимально утримуватися від поїздок містом. Можливе перекриття руху в окремих кварталах та на окремих дорогах», – заявив Собянін.

Раніше ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що разом із своїми військами ввечері 24 червня перебуває у Московській області.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Федеральна служба безпеки Росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер». 

Як відомо, нині місто майже ізолювали поліцейські та військові сили. Майже зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 «Дон» (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ). Усі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах із траси виставлено озброєні блокпости – Москва готується до облоги: розвідка повідомила, що відбувається у столиці Росії.

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Теги: розвідка міністр Міноборони армія путін наказ військові Сергій Шойгу президент місто влада столиця Москва відео аеродром Євген Пригожин

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