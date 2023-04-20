У Лаврі знову почалися сутички (відео)

Прихильники Московського патріархату перешкоджають роботі Комісії

У Києво-Печерській лаврі знову почались сутички. Відповідне відео з'явилося в соцмережах.

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Повідомляється, що туди прийшла комісія Національного заповідника. Правоохоронці намагаються витіснити прихильників Московського патріархату, які блокують будівлі, а у відповідь чують лише їхній крик.

Попередньо, події відбуваються поблизу 39 корпусу Лаври.

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Нагадаємо, вчора поліція затримала чотирьох хуліганів, які незаконно 19 квітня проникли до приміщення Лаври.

Затриманим повідомили про підозру за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 3 ст. 296 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Сьогодні з’явилося відео затримання найбільш затятої захисниці Української православної церкви Московського патріархату Вікторії Кохановської.