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У Лаврі знову почалися сутички (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Лаврі знову почалися сутички (відео)
Події відбуваються у 39 корпусі Лаври
фото: скрін із відео

Прихильники Московського патріархату перешкоджають роботі Комісії

У Києво-Печерській лаврі знову почались сутички. Відповідне відео з'явилося в соцмережах.

Повідомляється, що туди прийшла комісія Національного заповідника. Правоохоронці намагаються витіснити прихильників Московського патріархату, які блокують будівлі, а у відповідь чують лише їхній крик.

Попередньо, події відбуваються поблизу 39 корпусу Лаври.

Нагадаємо, вчора поліція затримала чотирьох хуліганів, які незаконно 19 квітня проникли до приміщення Лаври.

Затриманим повідомили про підозру за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 3 ст. 296 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Сьогодні з’явилося відео затримання найбільш затятої захисниці Української православної церкви Московського патріархату Вікторії Кохановської.

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Теги: лавра Києво-Печерська лавра поліція

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