Затримання палкої захисниці УПЦ МП Кохановської: з’явилося відео
Кохановська нібито втратила свідомість, після чого її погрузили в машину поліції
У мережі з’явилося відео затримання найбільш затятої захисниці Української православної церкви Московського патріархату Вікторії Кохановської.
19 квітня, близько 20:00 години Кохановська вела прямий ефір під стінами Лаври. Під час цього до неї і підійшла поліція.
Кохановська нібито втратила свідомість, після чого її погрузили в машину поліції.
На відео видно правоохоронців та людей, які намагаються заблокувати авто поліції. Інші люди аплодують діям поліції та кричать «Віку на нари».
Згодом на сторінці Кохановської з’явився допис, в якому вона пише, що її забрала поліція.
Як повідомлялося, поліція затримала чотирьох хуліганів, які незаконно 19 квітня проникли до приміщення Лаври.
Затриманим повідомили про підозру за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 3 ст. 296 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.
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