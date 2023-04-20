Затримання палкої захисниці УПЦ МП Кохановської: з’явилося відео

Люди аплодували діям поліції та кричали «Віку на нари»

Кохановська нібито втратила свідомість, після чого її погрузили в машину поліції

У мережі з’явилося відео затримання найбільш затятої захисниці Української православної церкви Московського патріархату Вікторії Кохановської.

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19 квітня, близько 20:00 години Кохановська вела прямий ефір під стінами Лаври. Під час цього до неї і підійшла поліція.

Кохановська нібито втратила свідомість, після чого її погрузили в машину поліції.

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На відео видно правоохоронців та людей, які намагаються заблокувати авто поліції. Інші люди аплодують діям поліції та кричать «Віку на нари».

Згодом на сторінці Кохановської з’явився допис, в якому вона пише, що її забрала поліція.

Як повідомлялося, поліція затримала чотирьох хуліганів, які незаконно 19 квітня проникли до приміщення Лаври.

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Затриманим повідомили про підозру за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 3 ст. 296 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.