Сутички в Лаврі: поліція затримала зловмисників, які незаконно проникли у святиню

Чотирьом особам повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства на території Лаври

Хуліганами виявилися двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження

Поліція затримала чотирьох хуліганів, які незаконно 19 квітня проникли до приміщення Лаври. Про це повідомляє пресслужба київської поліції.

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Затриманими є дві жінки 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків 1983 та 2001 років народження.

«Згідно з матеріалами слідства, 19 квітня 2023 року група осіб, діючи злагоджено, намагалися потрапити до одного з корпусів Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». Порушники, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину, зламали захисні ролети та двері вищезгаданої будівлі, після чого протиправно проникли до приміщення», – розповіли у прокуратурі.

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Правоохоронці затримали чотирьох активних учасників хуліганських дій на території Лаври фото: поліція Києва

Затриманим повідомили про підозру за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 3 ст. 296 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 19 квітня, після завершення роботи комісії Міністерства культури, група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке представники комісії оглянули та опечатали. На місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

До слова, в Києво-Печерській лаврі триває перевірка комісії Міністерства культури. Вчора комісія зафіксувала нові порушення. Зазначимо, що після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни.

19 квітня під час опечатування 37 корпусу прийшов невідомий чоловік у рясі та почав провокувати заступника гендиректора Заповідника Олександра Рудника.