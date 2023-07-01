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Померла українська волонтерка та засновниця «Автомайдану Вінниця»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Померла українська волонтерка та засновниця «Автомайдану Вінниця»
У польській лікарні померла вінницька активістка Таїсія Гайда
фото з відкритих джерел

Волонтерка з важкими опіками перебувала на лікуванні у Львові, а згодом її доправили до Польщі

У п'ятницю, 30 червня, у польській лікарні померла вінницька активістка та голова громадської організації «Автомайдан Вінниця» та представник руху Чесно Таїсія Гайда Про це повідомляє Громадська організація «Автомайдан Вінниця».

«Ми втратили Таю... Перестало битися її мужнє серце...», – йдеться в повідомленні на сторінці ГО «Автомайдан Вінниця».

«Вона все могла здолати на своєму шляху! Вона пробивала світло у темних тунелях корупції і шахрайства на найвищому рівні! Вона допомагала фронту, нашим воїнам, хворим! Вона робила мільйон важливих справ для України і для українців! Тая любила людей – чесних і відважних, якою була сама! Як тепер без Таїси Гайди? Для нас – її друзів та команди – це питання без відповіді ще буде дуже довго», – зазначають її колеги.

За інформацією вінницьких ЗМІ, із Таїсою Гайдою стався нещасний випадок під час відпочинку на природі – загорілася каністра з пальним, унаслідок чого жінка отримала опіки 70% тіла. Першу допомогу їй надали у вінницькій обласній лікарні імені Пирогова, а звідти транспортували до опікового центру до Львова.

У вкрай важкому стані 29 червня її доправили на лікування до Польщі, але врятувати життя волонтерки не вдалося.

Про похорон обіцяють повідомити згодом.

Померла українська волонтерка та засновниця «Автомайдану Вінниця» фото 1

Інформацію також підтвердила головна редакторка руху «Чесно» Ірина Федорів.

Вона могла набрати ввечері та розповісти про якусь малу громаду Вінниччини і я розуміла, що там вона, як завжди, знайшла діамант. Її матеріали у топах переглядів на сайті ЧЕСНО... Ці кейси брали провідні ЗМІ країни, це завжди було глибоко. Вона «ламала хребти корупціонерів», - написала Федоров.

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Теги: автомайдан Вінниччина похорон Ірина Федорів

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