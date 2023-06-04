Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Зарыли как собаку»: окупант із дружиною обговорили похорон «вагнерівця» (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Зарыли как собаку»: окупант із дружиною обговорили похорон «вагнерівця» (перехоплення)
«Вагнерівців» ховають без особливих почестей
фото з відкритих джерел

За словами росіянки, усе зробили по-свинськи, прямо з моргу повезли на цвинтар

Розмову окупанта з дружиною оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Росіянин каже, що збиратиме гроші та шукатиме юриста, котрий допоможе йому звільнитися з війська. Хоча й ходять чутки, що це марно, але він все ж готовий спробувати.

Також подружжя обговорює похорон знайомого, котрий воював у складі приватної військової компанії «Вагнер». Туди він потрапив з тюрми.

За словами росіянки, усе зробили по-свинськи, прямо з моргу повезли на цвинтар.

«Хоть бы дали на площади проститься. Похоронили как собаку», – розповідає дружина окупанту.

Раніше військовослужбовець РФ просив свою дружину звернутися до військової прокуратури, через нелюдське ставлення керівництва до солдатів. 

Також росіянка розповіла, чому знайомий подався вбивати українців

Нагадаємо, 2-гий штурмовий батальйон на Бахмутському напрямку взяв у полон трьох окупантів із ПВК «Шторм Z».

До слова, Збройні сили України взяли в полон найманця приватної армії «Ветерани», яку пов’язують із міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу. 

Читайте також: «Ничего нету, палки только»: окупанти кажуть, що Бєлгородщину нічим обороняти (перехоплення)
Теги: окупанти гроші полон дружина шторм цвинтар похорон перехоплення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти скаржаться на погане ставлення командирів
«Конченая часть»: окупант просить дружину скаржитися у прокуратуру (перехоплення)
Вчора, 18:27
Росіянин пішов у «Вагнер», бо сподівається таким чином заробити грошей
Пішов у «Вагнер» заробляти: росіянка розповідає, чому знайомий подався вбивати українців (перехоплення)
28 травня, 18:41
Бєлгородська тероборона погано озброєна, стверджують окупанти
«Ничего нету, палки только»: окупанти кажуть, що Бєлгородщину нічим обороняти (перехоплення)
27 травня, 20:42

Події в Україні

Російські диверсанти намагалися проникнути на Харківщину – Генштаб
Російські диверсанти намагалися проникнути на Харківщину – Генштаб
«Зарыли как собаку»: окупант із дружиною обговорили похорон «вагнерівця» (перехоплення)
«Зарыли как собаку»: окупант із дружиною обговорили похорон «вагнерівця» (перехоплення)
Удар по передмістю Дніпра: троє дітей із множинними травмами – у реанімації
Удар по передмістю Дніпра: троє дітей із множинними травмами – у реанімації
ЗСУ просунулись на Сватівському напрямку – Сирський
ЗСУ просунулись на Сватівському напрямку – Сирський
Польські добровольці заявили про участь в операції на Білгородщині
Польські добровольці заявили про участь в операції на Білгородщині
Росіяни активізувалися біля Лимана та Куп'янська: ЗСУ пояснили мету ворога
Росіяни активізувалися біля Лимана та Куп'янська: ЗСУ пояснили мету ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
70K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
65K
Придністровський вузол. Дипломатичний пендель від Зеленського
30K
Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Основні висновки
21K
Британський полковник назвав найбільшу небезпеку для ЗСУ у війні з Росією
20K
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Сьогодні, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Вчора, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Вчора, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту