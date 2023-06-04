«Зарыли как собаку»: окупант із дружиною обговорили похорон «вагнерівця» (перехоплення)

За словами росіянки, усе зробили по-свинськи, прямо з моргу повезли на цвинтар

Розмову окупанта з дружиною оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Росіянин каже, що збиратиме гроші та шукатиме юриста, котрий допоможе йому звільнитися з війська. Хоча й ходять чутки, що це марно, але він все ж готовий спробувати.

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Також подружжя обговорює похорон знайомого, котрий воював у складі приватної військової компанії «Вагнер». Туди він потрапив з тюрми.

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За словами росіянки, усе зробили по-свинськи, прямо з моргу повезли на цвинтар.

«Хоть бы дали на площади проститься. Похоронили как собаку», – розповідає дружина окупанту.

Раніше військовослужбовець РФ просив свою дружину звернутися до військової прокуратури, через нелюдське ставлення керівництва до солдатів.

Також росіянка розповіла, чому знайомий подався вбивати українців.

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Нагадаємо, 2-гий штурмовий батальйон на Бахмутському напрямку взяв у полон трьох окупантів із ПВК «Шторм Z».

До слова, Збройні сили України взяли в полон найманця приватної армії «Ветерани», яку пов’язують із міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу.