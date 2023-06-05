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Казус дня. Нардеп включився на засідання комітету з... перукарні (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Казус дня. Нардеп включився на засідання комітету з... перукарні (фото)
Віктор М'ялик включився на засідання Комітету держвлади з крісла перукарні
фото скріншот відео

Наводячи марафет, народний обранець голосував за розгляд важливих питань

Народний депутат із Рівненщини від групи «За Майбутнє» Віктор М'ялик включився на засідання Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування із салону перукарні. Наводячи марафет, народний обранець голосував за розгляд питань. Про це повідомив журналіст Олександр Саліженко.  

«За багато років моніторингу роботи Верховна Рада України ми в Рух «Чесно» багато чого бачили, але сьогодні здивувався навіть я. Раніше неодноразово бачили нардепів, які включались на засідання комітетів у відеорежимі за кермом авто (сьогодні один із нардепів навіть зробив зауваження іншому, щоб той пристібнув ремінь безпеки), із цигаркою в кадрі чи під час прогулянки. Але сьогодні мажоритарник з Рівненщини від групи «За Майбутнє» Віктор М'ялик включився на засідання Комітету держвлади з крісла перукарні і голосував під час розгляду питань», – написав журналіст.

М'ялик свого часу голосував за законопроєкт 5655 про реформування сфери у містобудівної діяльності, яка фактично легалізує самовільне будівництво
М'ялик свого часу голосував за законопроєкт 5655 про реформування сфери у містобудівної діяльності, яка фактично легалізує самовільне будівництво

Також головна редактора руху «Чесно» Ірина Федорів наголосила, що про засідання комітету було відомо за тиждень, тому чиновник міг скорегувати свої плани. Також Федорів додала, що М'ялик свого часу голосував за законопроєкт 5655 про реформування сфери  містобудівної діяльності, яка фактично легалізує самовільне будівництво і нівелювала вплив громадян на відбудову України.

До відома, 25 березня 2021 М'ялику було повідомлено підозру за ухилення від сплати податків на суму понад 97 млн грн, його підозрюють у підприємницькій діяльності з 2012 року без створення юридичної особи. 3 червня 2021 року Печерський суд Києва арештував майно М'ялика.

Нагадаємо, раніше рух «Чесно» повідомляв, що від початку 2022 року і по травень 2023 року найбільший відсоток нардепів Верховної Ради, які мають понад 30% неучасті у голосуваннях, у групах «Платформа за життя та мир» (45%) та «За майбутнє» (44%). 

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Теги: Верховна Рада депутат будівництво чиновник самоврядування журналіст Ірина Федорів За майбутнє ухилянти травень

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