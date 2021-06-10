Померла відома співачка і волонтерка зі Львова

У вересні 2020 року у Софії Палюх діагностували агресивну меланому

Співачка багато років поспіль вивчала та відтворювала українську традиційну світську та церковну музику

У середу, 9 червня, внаслідок тяжкої хвороби померла відома співачка, дослідниця автентичної пісні Софія Палюх. Про це написав голова Львівського обласного осередку Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Андрій Салюк на своїй сторінці у фейсбуці.

«Відійшла у засвіти Софійка, наша сестричка Студентського Братства. Бракує слів. Спочивай з Богом, – розповів Салюк.

У вересні 2020 року у неї діагностували агресивну меланому. Софії Палюх зробили дві операції, після яких вона досить складно одужувала. Кілька тижнів тому у Львові оголосили збір на дорогу хімієтерапію для співачки. У Києві таакож проводився благодійний концерт, щоб зібраати кошти для Софії.

Софія Палюх була досить відомою у мистецьких колах як в Україні, так і за кордоном. Співачка, дослідниця автентичного співу, громадська діячка і культурна менеджерка. Народилася у Львові, закінчила Львівський лісотехнічний інститут. Зі студентських часів брала активну участь у громадську житті країни – була учасницею Студентського братства, Революції на граніті, а далі Помаранчевої і Революції гідності.

Багато років працювала менеджеркою благодійної організації «Мальтійська служба допомоги».

Вона брала участь в багатьох проєктах «Майстерні пісні».

Співачка багато років поспіль вивчала та відтворювала українську традиційну світську та церковну музику.

Вона мала надзвичайно цікавий тембр голосу. Це дозволяло дослідниці напрочуд переконливо відтворювати автентичну манеру співу.

Софія Палюх була активною учасницею спільноти «Дриґ». Також вона була волонтеркою та їздила у зону розмежування на сході України, щоб допомагати військовим.