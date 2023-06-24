У Дніпрі та на Вінничині пролунали вибухи

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги

Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття

У Дніпрі та у Вінницькій області пролунали вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Дніпропетровській області працює ППО.

Також у ПС ЗСУ закликали вінничан не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

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Зокрема Повітряні сили ЗСУ попереджають про імовірність атаки безпілотників на Сумщину. Згодом небезпека поширилась і на Чернігівщину.

Пізніше моніторингові групи повідомили про обстріл Харкова з території Білгородської області.

Повітряну тривогу знову було оголошено по всій Україні у ніч на 24 червня. Існує загроза повітряних атак противника із застосуванням ударних дронів та ракет.