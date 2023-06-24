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У Дніпрі та на Вінничині пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Дніпрі та на Вінничині пролунали вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття 

У Дніпрі та у Вінницькій області пролунали вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали. 

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Дніпропетровській області працює ППО.

Також у ПС ЗСУ закликали вінничан не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Зокрема Повітряні сили ЗСУ попереджають про імовірність атаки безпілотників на Сумщину. Згодом небезпека поширилась і на Чернігівщину.

Пізніше моніторингові групи повідомили про обстріл Харкова з території Білгородської області.

Повітряну тривогу знову було оголошено по всій Україні у ніч на 24 червня. Існує загроза повітряних атак противника із застосуванням ударних дронів та ракет.

Теги: вибух Дніпро Вінниччина небезпека

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