У Дніпрі та на Вінничині пролунали вибухи
Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття
У Дніпрі та у Вінницькій області пролунали вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Дніпропетровській області працює ППО.
Також у ПС ЗСУ закликали вінничан не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Зокрема Повітряні сили ЗСУ попереджають про імовірність атаки безпілотників на Сумщину. Згодом небезпека поширилась і на Чернігівщину.
Пізніше моніторингові групи повідомили про обстріл Харкова з території Білгородської області.
Повітряну тривогу знову було оголошено по всій Україні у ніч на 24 червня. Існує загроза повітряних атак противника із застосуванням ударних дронів та ракет.
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