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Частина Києва та області була без світла: з’ясувалася причина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Частина Києва та області була без світла: з’ясувалася причина
В Україні двічі за тиждень відбулося тимчасове роз'єднання міждержавної лінії з Молдовою
фото ілюстративне

Місце пошкодження мереж – у Вінницькій області

Зранку 21 червня сталася масштабна аварія на лінії 330 кВ оператора системи електропередачі, внаслідок чого було знеструмлено 100 тис. споживачів у Києві та області. Також є затримки руху громадського транспорту. У Міненерго назвали область, у якій сталась причина відключення.

«За оперативними даними, місце пошкодження мереж у Вінницькій області. Причини аварії уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вдруге цього тижня через аварійну ситуацію в мережах оператора системи передачі на території України відбулося тимчасове роз'єднання міждержавної лінії з Молдовою.

Крім того, вимикалася високовольтна лінія оператора системи електропередачі в Чернівецькій області. Причини з'ясовуються.

Нагадаємо, станом на 11:38 «Укренерго» відновило живлення всіх споживачів Києва та області. Наразі тривають ремонтні роботи.

До слова, вчора у Києві з невідомих причин раптово знеструмились чотири високовольтні підстанції.

Теги: Вінниччина Київ електроенергія

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