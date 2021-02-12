У Львові під вагою снігу обвалився дах магазину

Сніг у Львові обвалив у магазині дах

За останні два дні у Львові випала місячна норма опадів

У Львові біля супермаркету обвалився дах добудови, яка перебувала з боку магазину. Інцидент стався ввечері на вулиці Луганська, 6 в магазині «Гора».

Про це повідомляє «Варта1».

На місце події прибули рятувальники і патрульна поліція міста. Відомо, що в приміщенні на той момент перебувала співробітниця магазину, але вона, на щастя, не постраждала.

За словами працівників служби ДСНС, жінку вивели з магазину, вона не травмувалася, але зараз знаходиться в стані шоку.

За останні два дні в місті випала місячна норма опадів. Влада закликала мешканців Львова залишатися вдома і працювати дистанційно.