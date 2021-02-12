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    Суспільство

    У Львові під вагою снігу обвалився дах магазину

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    Сніг у Львові обвалив у магазині дах - У Львові під вагою снігу обвалився дах магазину
    Сніг у Львові обвалив у магазині дах

    За останні два дні у Львові випала місячна норма опадів

    У Львові біля супермаркету обвалився дах добудови, яка перебувала з боку магазину. Інцидент стався ввечері на вулиці Луганська, 6 в магазині «Гора».

    Про це повідомляє «Варта1».

    На місце події прибули рятувальники і патрульна поліція міста. Відомо, що в приміщенні на той момент перебувала співробітниця магазину, але вона, на щастя, не постраждала.

    За словами працівників служби ДСНС, жінку вивели з магазину, вона не травмувалася, але зараз знаходиться в стані шоку.

    За останні два дні в місті випала місячна норма опадів. Влада закликала мешканців Львова залишатися вдома і працювати дистанційно.

    Теги: ДСНС Львів рятувальники поліція снігопад
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