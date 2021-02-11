У Латвії скасували комендантську годину

Ініціатором зняття комендантської години стало Міністерство внутрішніх справ

Уряд Латвії скасував дію комендантської години на вихідних. Замість неї буде посилена робота поліції щодо запобігання масових зібрань людей.

Про це повідомляє Leta.lt.

Досі комендантська година діяла з 22:00 до 5:00 в ніч з п'ятниці на суботу та з суботи на неділю. Тепер же, за словами прем'єр-міністра Крішьяніса Каріньша, поліція буде посилено контролювати дотримання обмеження на збори, перетин кордонів і дотримання карантину.

Ініціатором зняття комендантської години стало Міністерство внутрішніх справ. Вони обґрунтували рішення тим, що тепер поліція зможе ефективніше стежити за дотриманням всіх обмежень і це посприяє зниженню захворюваності в країні.

Крім цього, поліція буде менше працювати вночі, а це дасть можливість заощадити на зарплаті.

Тепер у вихідні вночі в поліції задіють приблизно 30% від кількості співробітників, яка працювала під час дії комендантської години.