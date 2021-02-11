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    У Латвії скасували комендантську годину

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    У Латвії скасували комендантську годину - У Латвії скасували комендантську годину
    У Латвії скасували комендантську годину
    Фото: F64

    Ініціатором зняття комендантської години стало Міністерство внутрішніх справ

    Уряд Латвії скасував дію комендантської години на вихідних. Замість неї буде посилена робота поліції щодо запобігання масових зібрань людей.

    Про це повідомляє Leta.lt.

    Досі комендантська година діяла з 22:00 до 5:00 в ніч з п'ятниці на суботу та з суботи на неділю. Тепер же, за словами прем'єр-міністра Крішьяніса Каріньша, поліція буде посилено контролювати дотримання обмеження на збори, перетин кордонів і дотримання карантину.

    Ініціатором зняття комендантської години стало Міністерство внутрішніх справ. Вони обґрунтували рішення тим, що тепер поліція зможе ефективніше стежити за дотриманням всіх обмежень і це посприяє зниженню захворюваності в країні.

    Крім цього, поліція буде менше працювати вночі, а це дасть можливість заощадити на зарплаті.

    Тепер у вихідні вночі в поліції задіють приблизно 30% від кількості співробітників, яка працювала під час дії комендантської години.

    Теги: вихідні Латвія поліція робота комендантська година
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