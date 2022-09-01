У Львові спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
Офіційної інформації поки немає
У кількох районах Львова видно чорний дим. На території колишнього автобусного заводу загорілася будівля. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Відомо, що пожежа виникла на вулиці Стрийській, 45. Офіційної інформації поки немає. Проте очевидці в мережі пишуть, що горить фасад та покрівля однієї з будівель.
На місці багато пожежних машин.
Нагадаємо, вчора російські загарбники атакували Харків, завдали удару по Київському району міста. Унаслідок влучання на одному з міських підприємств почалася пожежа.
Коментарі — 0