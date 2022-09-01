У Львові спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Очевидці кажуть, що горить фасад та покрівля однієї з будівель

Офіційної інформації поки немає

У кількох районах Львова видно чорний дим. На території колишнього автобусного заводу загорілася будівля. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Відомо, що пожежа виникла на вулиці Стрийській, 45. Офіційної інформації поки немає. Проте очевидці в мережі пишуть, що горить фасад та покрівля однієї з будівель.

На місці багато пожежних машин.

Нагадаємо, вчора російські загарбники атакували Харків, завдали удару по Київському району міста. Унаслідок влучання на одному з міських підприємств почалася пожежа.