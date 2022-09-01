Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Львові спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Львові спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
Очевидці кажуть, що горить фасад та покрівля однієї з будівель
фото з соцмереж

Офіційної інформації поки немає

У кількох районах Львова видно чорний дим. На території колишнього автобусного заводу загорілася будівля. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

3 фото
На весь екран

Відомо, що пожежа виникла на вулиці Стрийській, 45. Офіційної інформації поки немає. Проте очевидці в мережі пишуть, що горить фасад та покрівля однієї з будівель.

На місці багато пожежних машин.

Нагадаємо, вчора російські загарбники атакували Харків, завдали удару по Київському району міста. Унаслідок влучання на одному з міських підприємств почалася пожежа.

Теги: пожежа Львів

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформація про постраждалих уточнюється
Росія обстріляла Харків: спалахнула пожежа на одному з підприємств
Вчора, 14:19
В окупованому Бердянську після вибуху спалахнула пожежа (відео)
В окупованому Бердянську після вибуху спалахнула пожежа (відео)
29 серпня, 20:46
У Києві спалахнула масштабна пожежа
У Києві спалахнула масштабна пожежа (відео)
27 серпня, 22:47

Суспільство

У Львові спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
У Львові спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
Ющенко зворушливо привітав дружину з днем народження (фото)
Ющенко зворушливо привітав дружину з днем народження (фото)
Арестович написав пост про «хороших русскіх» та втрапив у новий скандал
Арестович написав пост про «хороших русскіх» та втрапив у новий скандал
Росія відправляє на окуповані території «біженців»: яка їхня ціль
Росія відправляє на окуповані території «біженців»: яка їхня ціль
Нові правила для українських біженців у Європі: що змінюється з 1 вересня
Нові правила для українських біженців у Європі: що змінюється з 1 вересня
Правозахисники Human Rights Watch оприлюднили звіт про фільтраційні табори РФ
Правозахисники Human Rights Watch оприлюднили звіт про фільтраційні табори РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Рада нацбезпеки відреагувала на втечу лідера забороненої ОПЗЖ із України
60K
Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича
45K
ЗСУ знищили ворожу колону, яка їхала на допомогу рашистам (відео)
29K
Ердоган придумав, як «радикально вирішити кризу» в Україні
18K
Наодинці з Горбачовим. Путін приїхав до моргу (фото)
15K
Що буде з доларом восени: експерт дав невтішний прогноз

Новини

Генерал прикордонної служби пояснив, чому Україна перестала будувати «Стіну»
Сьогодні, 17:38
Путіністка Бабкіна приїхала в Маріуполь та зробила цинічне фото  
Сьогодні, 15:00
Вертоліт, два безпілотники і не тільки: «урожай» Повітряних сил за добу
Сьогодні, 12:49
«Маєте унікальну можливість». Залужний у День знань дав пораду школярам
Сьогодні, 11:14
Місія МАГАТЕ не може продовжувати рух на Запорізьку АЕС: рашисти обстрілюють маршрут 
Сьогодні, 08:30
На півдні окупанти намагаються відновити логістичне забезпечення своїх військ
Сьогодні, 07:26

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту