У Львові відзначили річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки
Заходи відбулися під музичний супровід оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Львів’яни вшанували пам’ять борців за незалежність України
У неділю, 1 листопада, у Львові відзначили 102-у річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) та вшанували пам’ять січових стрільців, вояків Української галицької армії.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
«Спільною молитвою та покладанням квітів представники влади, духовенства й громадськості вшанували пам’ять борців за незалежність України на Личаківському цвинтарі», – зазначається у повідомленні.
Зокрема, квіти поклали до Меморіалу воїнам Української галицької армії, до могил Дмитра Вітовського — держсекретаря військових справ ЗУНР, Олександра Тисовського — засновника «Пласту», Михайла Галущинського — команданта легіону Українських січових стрільців, Северина Левицького — видатного пластового діяча та воїна УГА, Євгена Петрушевича — президента національної ради ЗУНР, а також до могил новітніх Героїв на полі почесних поховань № 76. На могилах також запалили лампадки.
Заходи відбулися під музичний супровід оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також за участю почесної варти академії.