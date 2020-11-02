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    Суспільство

    У Львові відзначили річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки

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    <p>Заходи відбулися під музичний супровід оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного</p> - У Львові відзначили річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки

    Заходи відбулися під музичний супровід оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

    Фото: пресслужба Львівської міської ради

    Львів’яни вшанували пам’ять борців за незалежність України

    У неділю, 1 листопада, у Львові відзначили 102-у річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) та вшанували пам’ять січових стрільців, вояків Української галицької армії.

    Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

    «Спільною молитвою та покладанням квітів представники влади, духовенства й громадськості вшанували пам’ять борців за незалежність України на Личаківському цвинтарі», – зазначається у повідомленні.

    Зокрема, квіти поклали до Меморіалу воїнам Української галицької армії, до могил Дмитра Вітовського — держсекретаря військових справ ЗУНР, Олександра Тисовського — засновника «Пласту», Михайла Галущинського — команданта легіону Українських січових стрільців, Северина Левицького — видатного пластового діяча та воїна УГА, Євгена Петрушевича — президента національної ради ЗУНР, а також до могил новітніх Героїв на полі почесних поховань № 76. На могилах також запалили лампадки.

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    У Львові відзначили річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки
    У Львові відзначили річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки
    У Львові відзначили річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки
    У Львові відзначили річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки
    У Львові відзначили річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки
    У Львові відзначили річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки
    У Львові відзначили річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки

    Заходи відбулися під музичний супровід оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також за участю почесної варти академії.

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