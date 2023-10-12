У Львові затопило центр міста через аварію (фото, відео)

Завершити роботи та відновити водопостачання комунальники планують до 17:00

У Львові стався порив на водопровідній мережі, центр міста затопило. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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«Сьогодні зранку на проспекті Свободи (за пам’ятником Тарасові Шевченку) стався порив на водопровідній мережі діаметром 800 мм... Аби ліквідувати порив, фахівці відключили подачу води у мікрорайон довкола проспекту Свободи. Також через це можливі ускладнення руху транспорту на цій частині дороги», – йдеться у повідомленні.

У міському департаменті житлового господарства та інфраструктури, завершити роботи та відновити водопостачання планують до 17:00.

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Для жителів упродовж для працюватиме водовозка.

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