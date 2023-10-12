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У Львові затопило центр міста через аварію (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Львові затопило центр міста через аварію (фото, відео)
фото: Львівська міська рада

Завершити роботи та відновити водопостачання комунальники планують до 17:00

У Львові стався порив на водопровідній мережі, центр міста затопило. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Сьогодні зранку на проспекті Свободи (за пам’ятником Тарасові Шевченку) стався порив на водопровідній мережі діаметром 800 мм... Аби ліквідувати порив, фахівці відключили подачу води у мікрорайон довкола проспекту Свободи. Також через це можливі ускладнення руху транспорту на цій частині дороги», – йдеться у повідомленні.

У Львові затопило центр міста через аварію (фото, відео) фото 1

У міському департаменті житлового господарства та інфраструктури, завершити роботи та відновити водопостачання планують до 17:00.

Для жителів упродовж для працюватиме водовозка.

У міськраді перепросили за тимчасові незручності.

До слова, нещодавно у Португалії вулиці затопило вином.

Теги: Львів вулиця вода

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