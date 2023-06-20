Затопило парковку та магазин, машини плавають у воді: наслідки негоди у столиці (фото, відео)

Через дощ авто опинилися по вінця у воді

Затопило навіть магазин «Фора», дах якого не витримав потужної зливи

У Києві внаслідок рясного дощу, який накрив столицю по обіді, затоплені вулиці, приміщення, магазини та парковки. Кияни у соцмережах поширюють відео наслідків негоди.

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На опублікованих кадрах видно, як вода буквально перетворила вулиці міста на річки. Заручниками дощу стали і люди, і машини. Також через рясні опади на доргах утворилися озера, що заблокувало рух транспорту.

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Зокрема на вулиці Борщагівській внаслідок потужної зливи утворилося «озеро» серед дороги. Через «велику воду» не зміг проїхати і швидкісний трамвай, який ходить із станції Старовокзальна (маршрути №1 та №3 у сторону Борщагівки). «Київпастранс» поінформував, що рух трамваїв №1,3 затримується через складні погодні умови. Затопило навіть магазин «Фора», дах якого не витримав потужної зливи.

На Берестейському проспекті затопило паркінг, дорогі авто опинилися по вінця у воді.

Як повідомлялося, сьогодні, 20 червня, під час негоди на Київщині, блискавка влучила у житловий. Унаслідок цього моментально спалахнула пожежа.