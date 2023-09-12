У Португалії вулиці затопило вином (відео)
Місцева влада оголосила екологічну тривогу
У Португалії, в муніципалітеті Анадія вибухнули два резервуари з вином на місцевому заводі Levira – понад 2,2 млн л червоного вина «повінню» вилились на вулиці. Про це повідомляє місцеве видання Diário de Aveiro.
Розлив був настільки масштабним, що місцева влада оголосила екологічну тривогу. Пожежна служба Анадії перекрила потік і відвела його від річки Сертіма, щоб уникнути її забруднення. Після чого вино безпечно витекло в поле.
Після цього завод Levira перепросив і повідомив, що викопав і вивіз просочену вином землю.
«Ми беремо на себе повну відповідальність за витрати, повʼязані з очищенням та усуненням пошкоджень. Наші бригади владнають цю ситуацію якнайшвидше», – заявило підприємство.
Раніше повідомлялося, що Франція витратить €200 млн на те, аби громадяни дезінфікували вином руки та робили з нього парфуми.
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