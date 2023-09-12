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У Португалії вулиці затопило вином (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Португалії вулиці затопило вином (відео)
Потік алкогольного напою затопив кілька доріг і підвал одного будинку
фото: скрін із відео з соцмереж

Місцева влада оголосила екологічну тривогу

У Португалії, в муніципалітеті Анадія вибухнули два резервуари з вином на місцевому заводі Levira – понад 2,2 млн л червоного вина «повінню» вилились на вулиці. Про це повідомляє місцеве видання Diário de Aveiro.

Розлив був настільки масштабним, що місцева влада оголосила екологічну тривогу. Пожежна служба Анадії перекрила потік і відвела його від річки Сертіма, щоб уникнути її забруднення. Після чого вино безпечно витекло в поле.

Після цього завод Levira перепросив і повідомив, що викопав і вивіз просочену вином землю.

«Ми беремо на себе повну відповідальність за витрати, повʼязані з очищенням та усуненням пошкоджень. Наші бригади владнають цю ситуацію якнайшвидше», – заявило підприємство.

Раніше повідомлялося, що Франція витратить €200 млн на те, аби громадяни дезінфікували вином руки та робили з нього парфуми.

Теги: Португалія потоп вино

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