У Португалії вулиці затопило вином (відео)

Потік алкогольного напою затопив кілька доріг і підвал одного будинку

Місцева влада оголосила екологічну тривогу

У Португалії, в муніципалітеті Анадія вибухнули два резервуари з вином на місцевому заводі Levira – понад 2,2 млн л червоного вина «повінню» вилились на вулиці. Про це повідомляє місцеве видання Diário de Aveiro.

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Розлив був настільки масштабним, що місцева влада оголосила екологічну тривогу. Пожежна служба Анадії перекрила потік і відвела його від річки Сертіма, щоб уникнути її забруднення. Після чого вино безпечно витекло в поле.

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Після цього завод Levira перепросив і повідомив, що викопав і вивіз просочену вином землю.

«Ми беремо на себе повну відповідальність за витрати, повʼязані з очищенням та усуненням пошкоджень. Наші бригади владнають цю ситуацію якнайшвидше», – заявило підприємство.

Раніше повідомлялося, що Франція витратить €200 млн на те, аби громадяни дезінфікували вином руки та робили з нього парфуми.