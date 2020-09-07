Під понтоном Річкового вокзалу Києва виявлено тіло людини



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Тіло потопельника доставили на рятувальній шлюпці до берега Фото: ДСНС

Рятувальники передали тіло потопельника правоохоронцям

У неділю, 6 вересня, о 19:37 до рятувальної служби надійшло повідомлення від громадян про те, що у річці Дніпро, на Поштовій площі, 3 у Подільському районі столиці, знаходиться тіло людини.

Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Рятувальники виявили тіло потопельника, що знаходилось на поверхні води під понтоном Річкового вокзалу.

Бійці за допомогою рятувальної шлюпки та мотузки дістали потопельника з води та передали його слідчо-оперативній групі для встановлення особи, причин та обставин трагічного випадку.

Як повідомлялося, 26 серпня на території Гнідинської сільської ради, поблизу СТ «Вишенька», в рукаві річки Дніпро було виявлено тіло 17-річного хлопця.

23 серпня столичні рятувальники дістали з водного каналу на вул. Закревського, 5 у Деснянському районі столиці тіло хлопчика. Дівчинку в непритомному стані швидка допомога госпіталізувала у реанімацію.