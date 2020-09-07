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    Під понтоном Річкового вокзалу Києва виявлено тіло людини

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    Тіло потопельника доставили на рятувальній шлюпці до берега - Під понтоном Річкового вокзалу Києва виявлено тіло людини
    Тіло потопельника доставили на рятувальній шлюпці до берега
    Фото: ДСНС

    Рятувальники передали тіло потопельника правоохоронцям

    У неділю, 6 вересня, о 19:37 до рятувальної служби надійшло повідомлення від громадян про те, що у річці Дніпро, на Поштовій площі, 3 у Подільському районі столиці, знаходиться тіло людини.

    Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Рятувальники виявили тіло потопельника, що знаходилось на поверхні води під понтоном Річкового вокзалу.

    Бійці за допомогою рятувальної шлюпки та мотузки дістали потопельника з води та передали його слідчо-оперативній групі для встановлення особи, причин та обставин трагічного випадку.

    Як повідомлялося, 26 серпня на території Гнідинської сільської ради, поблизу СТ «Вишенька», в рукаві річки Дніпро було виявлено тіло 17-річного хлопця.

    23 серпня столичні рятувальники дістали з водного каналу на вул. Закревського, 5 у Деснянському районі столиці тіло хлопчика. Дівчинку в непритомному стані швидка допомога госпіталізувала у реанімацію.

    Київ ДСНС смерть на воді потонули рятувальники річка Дніпро
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