Смерть нардепа Полякова: водій таксі змінив свідчення

За новою версією, депутата Антона Полякова пересадили до таксі з іншої машини

Таксист, який віз Полякова перед смертю, розповів нові деталі

Водій таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, змінив свідчення і розповів, за яких обставин насправді погодився підвезти пасажира. За словами адвоката таксиста, він збрехав під тиском правоохоронців.

Згідно з новою версією, Поляков не ловив машину на зупинці в Дніпровському районі Києва, депутата підвезли іншою машиною, а таксиста попросили відвезти його додому.

«Він не знав і не міг знати, чи вони щось вживали, чи не вживали. Він збрехав, що він підібрав його на транспортній зупинці, а насправді, йому його підвезли з іншої машини і попросили доставити додому. От і все. Спочатку він вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав із зупинки і віз», – розповів адвокат в інтерв'ю «ТСН».

Довести правдивість нової версії буде складно, вважає він: «Слідів немає, експертиза не покаже».

Водночас водій підтвердив попередні свідчення про те, що в машину депутат сів у свідомості, але майже одразу у нього почалися нудота і судоми. Везучи пасажира до лікарні, водій перевищив швидкість, його зупинила патрульна поліція. Поки депутату надавали допомогу правоохоронці, таксист зателефонував до швидкої.

Адвокат водія стверджує, що з боку правоохоронців була низка порушень. Його підзахисного замість трьох годин протримали у відділку майже добу, не повідомляли захисту, де проводиться допит і коли клієнта відпустять. Але судитися з поліцією водій не планує.

За даними журналістів, у 2017 році водій був судимий за торгівлю людьми – за ч.2 статті 149 КК України.

Нагадаємо, слідчі розглядають дві версії смерті Полякова.

Нагадаємо, за даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Вони стали першими, кого «Слуга народу» фактично вигнала із фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Згодом Поляков приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

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