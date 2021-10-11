Смерть співзасновника «Мертвого Півня», транспорт для щеплених. Новини 11 жовтня за хвилину

На потяг, автобус чи літак пускатимуть за новими правилами, ЄС запровадив санкції проти вісьмох росіян, помер відомий львівський музикант Місько Барбара

ЄС запровадив санкції проти ще вісьмох росіян: список

Рада Європейського союзу запровадила обмежувальні заходи проти вісьмох осіб за активну підтримку дій та реалізацію політики, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Така інформація оприлюднена в понеділок на сайті Європейської Ради. Більше читайте тут.

Pandora Papers: парламент Еквадору запустив розслідування проти президента

Парламент Еквадору схвалив початок розслідування стосовно президента країни Гільєрмо Лассо в зв'язку з публікацією Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань інформації про наявність у нього коштів в офшорах. Про це йдеться в повідомленні парламенту в Twitter. Більше читайте тут.

Вакцинація або ПЛР-тест: на потяг, автобус чи літак пускатимуть за новими правилами

У громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, із 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила затвердив уряд. Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень. Більше читайте тут.

Пішов із життя відомий львівський музикант, співзасновник гурту «Мертвий півень»

Сьогодні, 11 жовтня, на 50-му році життя раптово помер відомий львівський музикант Місько Барбара. Про це пише видання Тvoemisto з посиланням на дружину співака Світлану Олешко. Наразі причина смерті невідома. Більше читайте тут.

Карантин в Україні: 16 областей – у «помаранчевій» зоні

Станом на ранок 11 жовтня до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки віднесено 16 областей: Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Одеську, Полтавську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. Більше читайте тут.

Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки

Лауреатами премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля 2021 року стали Девід Кард, Джошуа Ангріст і Гвідо Імбенс. Про це повідомляється на сайті премії. Більше читайте тут.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру отримали журналісти з Росії та Філіппін. Раніше оголосили лауреатів Нобелівської премії 2021 року з хімії.Також у Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики.