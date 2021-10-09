Смерть українця в Польщі: дев'ятьом підозрюваним прокуратура висунула звинувачення

Поліцейським, які брали участь у затриманні і побитті українця, загрожує до 10 років ув’язнення

Окружна прокуратура у польського міста Щецін висунула звинувачення дев’ятьом особам через смерть 30 липня у Вроцлаві 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка. Поліцейським, які брали участь у затриманні і побитті українця, загрожує до 10 років ув’язнення, іншим особам – до п’яти років. Про це Укрінформу повідомили в Окружній прокуратура Щеціна.

Як ідеться у повідомленні, звинувачення висунуто чотирьом поліцейським, троє з яких на даний момент вже звільнено з поліції, трьом працівникам витверезника, куди було доставлено українця після затримання, керівнику цього закладу, а також лікарці, яка тоді перебувала на чергуванні.

Трьох працівників поліції звинувачують у перевищенні службових повноважень, знущанні з затриманої особи і побитті з летальним наслідком. Четвертому поліцейському висунуто звинувачення у неперешкоджанні фізичному знущанню із затриманого, що суперечить його службовим обов’язкам.

Двох працівників витверезника прокурор звинуватив у спільному з поліцейськими знущанні над затриманим і побитті із смертельним наслідком.

Прокуратура також висунула звинувачення лікарці, яка чергувала у витверезнику, у нездійснені належного нагляду за потерпілою особою, чим поставила її під безпосередню загрозу смерті, а також у нездійсненні оцінки стану її здоров’я у світлі застосування проти неї насилля, що призвело до смерті особи.

Керівнику витверезника та одній з працівниць цього закладу інкримінують перешкоджання кримінальному провадженню та подачі неправдивої інформації в медичній документації щодо перебування потерпілого в центрі.

Відтак, прокуратура звернулася до суду про тимчасовий арешт на три місяці двох поліцейських, а щодо інших обрання запобіжного заходу у формі нагляду поліції, заборони контактування з визначеними особами, заборони виїжджати за кордон і застави майна.

Лікарку, одного з поліцейських, який ще працює в органах поліції, та двох працівників витверезника прокурор на час слідства відсторонив від виконання ними своїх обов’язків. Четвертому поліцейському прокуратура заборонила займатися діяльністю, пов’язаною з можливістю застосування прямих примусових заходів.

Як зазначається, попри позитивну оцінку зібраного прокуратурою матеріалу, суд не погодився на тимчасовий арешт двох поліцейських. Утім, прокуратура має намір оскаржити це рішення суду.

За скоєні дії, що призвели до смерті громадянина України, трьом працівникам поліції і двом працівникам витверезника загрожує покарання у вигляді ув'язнення до 10 років, а іншим обвинуваченим – до п'яти років ув’язнення.

Як відомо, у Вроцлаві після затримання поліцією, перевезення до витверезника і побиття 30 липня помер 25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. За даними відеомоніторингу, який дослідило видання Gazeta Wyborcza, польські поліцейські застосували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, що і стало причиною його смерті.

Під час візиту до Польщі 9 вересня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що винні у смерті українця мають бути притягнуті до відповідальності.

Українські та польські активісти вже декілька разів пікетували управління поліції Нижньосілезького воєводства у Вроцлаві, вимагаючи справедливості, захисту і чесного розслідування справи щодо смерті Никифоренка.

Дмитра Никифоренка поховали в Україні в середині серпня.

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