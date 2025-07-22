У середмісті Житомира посеред вулиці утворилося провалля

Подібні аварії обов'язково виникатимуть у майбутньому, вважають комунальники, адже комунікації у місті вже відпрацювали свій граничний термін

У понеділок, 21 липня у Житомирі на вулиці Фещенка-Чопівського провалився асфальт Житомирі. Про це пише «Главком» з посиланням на Житомир.info.

За словами директора КП «Житомирводоканал» Романа Ілика, провалився самопливний каналізаційний колектор діаметром 800 мм, який експлуатується близько 50 років.

Через рясні дощі підмокло склепіння старого колектора, через що той провалився й утворилося, власне, провалля.

Усі ремонтні роботи комунальники планують завершити до 23 липня, замінивши лише аварійну ділянку, оскільки на повну заміну міської каналізаційної системи потрібно десятки мільйонів гривень.

«Ми замінюємо 2 км колектора на вул. Івана Гонти - це коштує близько 150 млн грн. На жаль, у нас таких коштів немає», - розповів комунальник, який повідомив, що практично усі трубопроводи у місті свій ресурс вже відпрацювали.

Як утворювалося провалля у Житомирі

Він пояснив, що останні колектори будувалися у 80-х роках, а у центральній частині міста взагалі у 60-70-х минулого століття, тому й аварійні ситуації стаються та виникатимуть у майбутньому, не виключає Роман Ілик.

Нагадаємо, що У Києві триває реконструкція шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом біля станції метро «Дарниця». Наразі будівельники влаштовують балки між першою та другою опорами над лінією метрополітену. У «Київавтодорі» зазначають, що цей комплекс робіт може виконуватися тільки вночі, коли призупинений рух поїздів метрополітену.

Також «Главком» повідомляв, що у Солом’янському районі Києва з 21 липня частково обмежено рух бульваром Вацлава Гавела. Дорожники проводитимуть ремонтні роботи, обмеження діють до кінця літа.