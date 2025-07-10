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Київський фунікулер закривається на ремонт

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київський фунікулер закривається на ремонт
Фунікулер буде зачинений трохи більше місяця
фото: КМДА

Компанія «Київпастранс» пояснила, чому ремонт завжди відбувається літом

Із 14 липня до 22 серпня київський фунікулер зачинять на щорічний плановий ремонт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Під час ремонту будуть виконані наступні роботи:

  • відремонтують машинну, компресорну і тиристорну залу;
  • проведуть обстеження рейкової колії;
  • частково замінять шпали; 
  • капітально відремонтують вузли та агрегати вагонів;
  • обладнають машинну залу;
  • виконають кузовні роботи. 

Перед запуском роботи фунікулера фахівці проведуть статичні та динамічні випробування під навантаженням.

Ремонтні роботи проводять влітку через найменший пасажиропотік. У липні-серпні фунікулером користуються до 2 тис. пасажирів на день, що майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.

Столичний фунікулер – важливий транспортний об'єкт, що з'єднує Поділ з історичним центром міста, потребує регулярного технічного обслуговування для забезпечення безпеки та комфорту пасажирів. 

Нагадаємо, до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Також до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

Раніше повідомлялося, що орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також  «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

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Теги: Київ громадський транспорт фунікулер Поштова площа

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