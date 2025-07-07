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Рух транспорту Солом’янською площею частково обмежено до кінця літа (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух транспорту Солом’янською площею частково обмежено до кінця літа (схема)
Дорожники ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

Із 7 липня до кінця серпня 2025 року частково обмежать рух транспорту Солом’янською площею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності.

Рух транспорту Солом’янською площею частково обмежено до кінця літа (схема) фото 1
фото: «Київавтодор»

Нагадаємо, до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Також до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

Раніше повідомлялося, що орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також  «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

Теги: Київ дороги ремонт

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