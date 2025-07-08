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Рух на з’їздах із Кільцевої дороги буде обмежено протягом п'яти днів (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух на з’їздах із Кільцевої дороги буде обмежено протягом п'яти днів (схема)
Дорожники ремонтуватимуть два з'їзди із Кільцевої дороги
фото: glavcom.ua

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

Із 9 до 13 липня частково обмежуватимуть рух на з’їздах із Кільцевої дороги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що дорожники КП ШЕУ Святошинського району ремонтуватимуть два з’їзди. Перший – з Кільцевої дороги на Берестейський проспект у напрямку Житомира. Другий – з Берестейського проспекту на Кільцеву дорогу в напрямку Одеської площі.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Із 9 до 13 липня рух на з’їздах із Кільцевої дороги частково обмежуватиметься
Із 9 до 13 липня рух на з’їздах із Кільцевої дороги частково обмежуватиметься
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Також до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

Раніше повідомлялося, що орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також  «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

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Теги: ремонт дороги Київ

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