Посадовець «Київавтодору» та інженер приватної лабораторії отримали підозру через неякісний ремонт доріг

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі

У Києві викрито масштабну корупційну схему, пов'язану з ремонтом доріг. Поліція оголосила підозру начальнику підрозділу «Київавтодору» та головному інженеру приватної лабораторії. За даними слідства, вони привласнили майже 5 млн грн, виділених на капітальний ремонт вулиці Гетьмана Павла Скоропадського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як встановили слідчі, двоє фігурантів складали завідомо неправдиві документи щодо якості ремонтних робіт на одній із центральних вулиць столиці. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

За даними слідства, до злочинної схеми причетний начальник підрозділу комунальної корпорації «Київавтодор», яка входить до сфери управління КМДА. У 2023 році він відповідав за контроль якості робіт з капітального ремонту вулиці Гетьмана Павла Скоропадського (колишньої вулиці Льва Толстого), що фінансувалися з міського бюджету.

Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України фото: поліція Києва/Facebook

Зазначається, що свій злочинний намір він реалізував спільно з головним інженером приватної лабораторії. Останній погодився надати завідомо недостовірний висновок про відповідність дорожнього покриття – асфальтобетону – державним будівельним нормам. На підставі цих фальсифікованих протоколів випробувань службовець «Київавтодору» завізував акти виконаних робіт підрядній компанії.

«Експертиза засвідчила, що частина покриття була виготовлена з порушенням технічних вимог і потребує повного перероблення верхнього шару. Сума збитків, завданих столичному бюджету, становить близько 5 млн грн», – повідомили у поліції.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

У поліції нагадали, що підряднику, який поклав неякісний асфальтобетон, а також посадовцям «Київшляхбуду» та гендиректору «Київавтодору», які також були учасниками злочинної схеми, було повідомлено про підозру раніше.

Нагадаємо, прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру одному з колишніх керівників «Київзеленбуду» у розтраті бюджетних коштів на суму майже 350 тис. грн, виділених на реконструкцію парку. Слідчими прокуратури встановлено, що підозрюваний підписав акти виконаних робіт, в яких була завищена вартість розробки проєктно-кошторисної документації на виконання ремонту парку відпочинку між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний кіл у Дарницькому районі.

До слова, директору одного з Департаментів Київської міської ради (КМДА) повідомлено про підозру у службовій недбалості, внаслідок якої Департамент у січні-квітні 2023 року закупив дизельні генератори, переплативши 4,8 млн грн.