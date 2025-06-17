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Цьогоріч «Запоріжсталь» вкладе у ремонт своєї ТЕЦ 75 мільйонів інвестицій

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Цьогоріч «Запоріжсталь» вкладе у ремонт своєї ТЕЦ 75 мільйонів інвестицій
Раніше «Запоріжсталь» розпочала масштабний капітальний ремонт котлоагрегата № 5
фото: zaporizhstal.com

Цього року «Запоріжсталь» інвестує більше мільярда гривень у капітальні ремонти 

Згідно з щорічною програмою капітальних інвестицій, «Запоріжсталь» компанії «Метінвест» почала ремонти ключових агрегатів теплоелектроцентралі. На ці цілі комбінат скерує близько 75 млн грн інвестицій. В цілому ж бюджет підприємства на капітальні інвестиції у 2025 році запланований на рівні 1,1 млрд грн. 

«Теплоелектроцентраль відповідає за виробництво трьох ключових видів енергоресурсів – пари, дуття, електроенергії, і живить ними підрозділи підприємства, забезпечуючи безперервність виробничих процесів. Капітальні ремонти дозволять підвищити надійність та безвідмовність як окремих вузлів агрегатів, так і всього енергокомплексу «Запоріжсталі», - каже в.о. генерального директора «Запоріжсталі» Тарас Шевченко.

Завод почергово виводитиме в ремонт енергетичне обладнання, оскільки комплекс робіт виконуватимуть в умовах діючого виробництва зі збереженням планових виробничих об’ємів.

Раніше «Запоріжсталь» розпочала масштабний капітальний ремонт котлоагрегата № 5, який планово виконується раз на кілька років та триватиме близько 100 діб. Наступний на черзі – турбокомпресорний агрегат № 7, тут усі заплановані роботи виконають протягом 80 діб. А восени стартує капітальний ремонт на турбогенераторі № 1, який триватиме 45 діб: наразі триває підготовчий етап. 

Капітальні ремонти виконають силами власної інжинірингової служби із залученням підрядних організацій «Інвентум Україна» та «Інтел Енерго».

Таким чином, попри складну економічну ситуацію «Запоріжсталь» поступово збільшує об’єми капітальних інвестицій у виробництво під час війни: у 2022 році інвестиції складали 500 млн грн, у 2023-му – 750 млн грн, у 2024-му – 938 млн грн. Бюджет капітальних інвестицій у 2025 році заплановано на рівні 1,1 млрд грн. 

Як відомо, група «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд грн інвестицій.

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Теги: інвестиції ремонт завод

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