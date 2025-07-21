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Рух бульваром Вацлава Гавела обмежено до кінця літа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух бульваром Вацлава Гавела обмежено до кінця літа
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту
фото: xoffice.pro/

Дорожники проводитимуть ремонтні роботи на ділянці від вулиці Академіка Стражеска до проспекту Відрадного

У Солом’янському районі Києва з 21 липня частково обмежено рух бульваром Вацлава Гавела. Дорожники проводитимуть ремонтні роботи, обмеження діють до кінця літа. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на інформацію КК Київавтодор, інформує «Главком».

Зазначається, що частково обмежуватимуть рух із 21 липня до кінця серпня 2025 року. 

Дорожники проводитимуть ремонтні роботи на ділянці від вулиці Академіка Стражеска до проспекту Відрадного.

Із 21 липня до кінця серпня 2025 року частково обмежуватимуть рух бульваром Вацлава Гавела (схема)
Із 21 липня до кінця серпня 2025 року частково обмежуватимуть рух бульваром Вацлава Гавела (схема)
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Раніше повідомлялося, що до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

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Теги: Київ дороги ремонт

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