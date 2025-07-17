Реконструкція шляхопроводу біля станції «Дарниця». «Київавтодор» повідомив про хід робіт

Будівельники влаштовують балки між першою та другою опорами над лінією метрополітену

Відкриття руху оновленим шляхопроводом очікується наприкінці листопада

У Києві триває реконструкція шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом біля станції метро «Дарниця». Про це повідомляють у комунальній корпорації «Київавтодор», інформує «Главком».

Наразі будівельники влаштовують балки між першою та другою опорами над лінією метрополітену.

У «Київавтодорі» зазначають, що цей комплекс робіт може виконуватися тільки вночі, коли призупинений рух поїздів метрополітену.

Балки закріплюють за допомогою металевих направляючих, які забивають у конструкцію – це супроводжується гучними звуками. Ці роботи планують завершити в першій половині вересня.

У Києві триває реконструкція шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом біля станції метро «Дарниця» фото% КМДА

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, об'єкт експлуатувався понад 60 років і жодного разу не проходив капітального ремонту. Роботи з реконструкції розпочалися в лютому поточного року. Проєктом передбачено монтаж нових металевих прогонових будов над проспектом та лінією метрополітену з подальшим влаштуванням мостового полотна. Окрім того, на Броварському проспекті буде облаштовано додаткову смугу для руху транспорту на в’їзд до міста. Відкриття руху оновленим шляхопроводом очікується наприкінці листопада.

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Раніше повідомлялося, що до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.