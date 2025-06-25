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На Закарпатті обвалився міст: без сполучення залишилися 8 селищ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На Закарпатті обвалився міст: без сполучення залишилися 8 селищ
Наразі на місці руйнування мостової конструкції вже триває облаштування тимчасової переправи
фото: Поліція Закарпатської області

На Закарпатті обвалився міст: 8 селищ залишилися без сполучення, тривають роботи з відновлення

Увечері 24 червня на Закарпатті, на ділянці автомобільної дороги Т-0710 Нижні Ворота – Ужок, обвалився міст. Внаслідок інциденту одразу вісім населених пунктів Мукачівського району залишилися без прямого транспортного сполучення. Про це повідомив начальник Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, пише «Главком».

Обвал мостової конструкції стався між селищами Підполоззя та Жденієво. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав – на мосту не було ані автомобілів, ані пішоходів.

На Закарпатті обвалився міст: без сполучення залишилися 8 селищ фото 1
фото: Поліція Закарпатської області

Цей міст є критично важливим для сполучення, тож «відрізаними» виявилися селище Жденієво та села Збини, Щербовець, Пашковиця, Буковець, Перехресний, Чечірний та Розтока.

На Закарпатті обвалився міст: без сполучення залишилися 8 селищ фото 2
фото: Поліція Закарпатської області

Управлінням патрульної поліції вже розроблено маршрут альтернативного проїзду.

Наразі на місці руйнування мостової конструкції вже триває облаштування тимчасової переправи через річку Жденіївку. Працює важка техніка та відповідні служби.

На Закарпатті обвалився міст: без сполучення залишилися 8 селищ фото 3
фото: начальник Закарпатської ОДА Мирослав Білецький
На Закарпатті обвалився міст: без сполучення залишилися 8 селищ фото 4
фото: начальник Закарпатської ОДА Мирослав Білецький

«Незабаром відновимо проїзд цією ділянкою для цивільного і спеціального транспорту. Вдячний за оперативне реагування та виконання робіт», – зазначив Мирослав Білецький.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна вирішила винести на загал історію з викритою угорською агентурою на Закарпатті, аби дати зрозуміти, що володіє цією інформацією. Так, військова служба національної безпеки Угорщини (KNBSZ) шукала вразливі місця України в прикордонному регіоні. 

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Теги: дороги Закарпаття міст

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