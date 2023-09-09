У Шостці хлопця без кисті викликали до військкомату, чим усе закінчилося

ТЦК та СП пояснив, для чого хлопцю без кисті необхідно було пройти ВЛК

Пізніше Сумський обласний ТЦК та СП заявив, що оприлюднена в мережі інформація – фейк

Хлопця з Шостки, який не має кисті та погано бачить, змусили проходити військово-лікарську комісію та збираються відправити на фронт. Таку заяву зробив блогер Павло Поламарчук.

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За його інформацією, Олександр Денисенко має актуальні документи про інвалідність другої групи, які у перший же візит надав Територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.

«Але Сумський обласний ТЦК та СП по повному беспредєлу не взяв до уваги документи про інвалідність, та тиском та введенням в оману відправив Олександра на ВЛК», – зазначив блогер і додав, що там Олександра лікарі визнали обмежено придатним.

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«Воєнкоми йому сказали що «ми не будемо дивитися на твої довідки, вони зараз нічого не означають» і «підеш в армію і в тебе буде легка робота»... Друзі, це ад», – поділився емоціями блогер.

Пізніше Сумський обласний ТЦК та СП заявив, що оприлюднена в мережі інформація – фейк. Олександра Денисенка ніхто воювати не відправляє, а лише викликали у військкомат для уточнення та звірки облікових даних.

«Оскільки Олександр вчасно не оновлював дані в ТЦК та СП, інформація про інвалідність була відсутня. Звісно, у місцевому ТЦК та СП в нього виявили неактуальний військово-обліковий документ (довідка замість військового квітка), який наразі потребує оновлення. Згідно порядку оформлення облікових документів чоловіка відправили на ВЛК для оформлення всіх потрібних документів про зняття з обліку та видачі нового актуального бланку – військового квітка. Документи про інвалідність другої групи також будуть долучені до висновку ВЛК .

Відповідно до висновку Олександр не може бути мобілізованим до лав ЗСУ, тому інформація, яка поширюється мережею інтернет є недостовірною, а ті хто її поширює – робить це свідомо з метою дискредитації ТЦК та СП», – зауважили у Сумському ТЦК та СП.

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Після заяви військкомату блогер Павло Поламарчук свій допис видалив. У мережі збереглися лише скріпи, що він поширював про Олександра Денисенка.

Нагадаємо, в Україні перевірили вже 75% військово-лікарських комісій. Зафіксовано дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям, як непридатним, а чоловікам, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, є багаторічні діагнози, їм видали одовідки «обмежено придатний».

Також Міністерство оборони затвердило новий перелік хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.