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У Шостці хлопця без кисті викликали до військкомату, чим усе закінчилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Шостці хлопця без кисті викликали до військкомату, чим усе закінчилося
ТЦК та СП пояснив, для чого хлопцю без кисті необхідно було пройти ВЛК
фото з відкритих джерел

Пізніше Сумський обласний ТЦК та СП заявив, що оприлюднена в мережі інформація – фейк

Хлопця з Шостки, який не має кисті та погано бачить, змусили проходити військово-лікарську комісію та збираються відправити на фронт. Таку заяву зробив блогер Павло Поламарчук.

За його інформацією, Олександр Денисенко має актуальні документи про інвалідність другої групи, які у перший же візит надав Територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.

У Шостці хлопця без кисті викликали до військкомату, чим усе закінчилося фото 1

«Але Сумський обласний ТЦК та СП по повному беспредєлу не взяв до уваги документи про інвалідність, та тиском та введенням в оману відправив Олександра на ВЛК», – зазначив блогер і додав, що там Олександра лікарі визнали обмежено придатним.

У Шостці хлопця без кисті викликали до військкомату, чим усе закінчилося фото 2

«Воєнкоми йому сказали що «ми не будемо дивитися на твої довідки, вони зараз нічого не означають» і «підеш в армію і в тебе буде легка робота»... Друзі, це ад», – поділився емоціями блогер.

Пізніше Сумський обласний ТЦК та СП заявив, що оприлюднена в мережі інформація – фейк. Олександра Денисенка ніхто воювати не відправляє, а лише викликали у військкомат для уточнення та звірки облікових даних.

«Оскільки Олександр вчасно не оновлював дані в ТЦК та СП, інформація про інвалідність була відсутня. Звісно, у місцевому ТЦК та СП в нього виявили неактуальний військово-обліковий документ (довідка замість військового квітка), який наразі потребує оновлення. Згідно порядку оформлення облікових документів чоловіка відправили на ВЛК для оформлення всіх потрібних документів про зняття з обліку та видачі нового актуального бланку – військового квітка. Документи про інвалідність другої групи також будуть долучені до висновку ВЛК .

Відповідно до висновку Олександр не може бути мобілізованим до лав ЗСУ, тому інформація, яка поширюється мережею інтернет є недостовірною, а ті хто її поширює – робить це свідомо з метою дискредитації ТЦК та СП», – зауважили у Сумському ТЦК та СП.

У Шостці хлопця без кисті викликали до військкомату, чим усе закінчилося фото 3

Після заяви військкомату блогер Павло Поламарчук свій допис видалив. У мережі збереглися лише скріпи, що він поширював про Олександра Денисенка.

Нагадаємо, в Україні перевірили вже 75% військово-лікарських комісій. Зафіксовано дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям, як непридатним, а чоловікам, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, є багаторічні діагнози, їм видали одовідки «обмежено придатний».

Також Міністерство оборони затвердило новий перелік хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Теги: інтернет документи робота блогер фронт

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