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Перевірка військово-лікарських комісій: омбудсмен розповів про найпоширеніше порушення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Перевірка військово-лікарських комісій: омбудсмен розповів про найпоширеніше порушення
Громадянин України повинен бути або придатний до виконання військової служби, або непридатний, вважає Лубінець
фото з відкритих джерел

На думку Лубінця, треба прибрати поняття «обмежено придатний»

В Україні перевірили вже 75% військово-лікарських комісій. Зафіксовано дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям, як непридатним, а чоловікам, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, є багаторічні діагнози, їм видали одовідки «обмежено придатний». Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону 9 вересня.

«Перевірки ВЛК здійснює наша інституція. Станом на зараз перевірили вже 75% ВЛК, до кінця місяця стоїть задача перевірити 100% ВЛК в Україні. Що до рішення «обмежено придатний». Ми зафіксували дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям, як непридатним, а громадяни України, які мають відкриті проблеми зі здоров'ям, є діагнози, причому багаторічні діагнози, їм видали оці довідки «обмежено придатний». Це потребує врегулювання», – наголосив омбудсмен.

На думку Лубінця, треба прибрати це поняття «обмежено придатний».

«Громадянин України повинен бути або придатний до виконання військової служби, або непридатний. Якщо він, наприклад, в силу свого здоров'я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій, але він може бути в штабі, або може бути в складі ракетних військ, може займатись айті. Я дав рекомендацію на РНБО, що питання «обмежено придатний», чи «непридатний», чи «повністю придатний» – це треба врегулювати через військові професії. І таким чином чітко показати громадянину: якщо він придатний, але в нього є проблемі зі здоров'ям, то він придатний саме для проходження служби військах, які не пов'язані взагалі з передовою», – наголосив він.

Лубінець підкреслив, що це повинно бути максимально прозоро, зрозуміло для громадян, максимально цифровізовано.

«Електронні бази повинні бути доступні як для громадян, так і для лікарів, і для таких інституцій, як моя, які здійснюють парламентський контроль. Саме це унеможливить, на мій погляд, з одного боку оцю корупцію, з іншого боку, надасть можливість захищати права громадян, якщо вони порушуються», – резюмував омбудсмен.

Нагадаємо, Міністерство оборони затвердило новий перелік хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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Теги: адвокат військові права громадян

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