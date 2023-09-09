Перевірка військово-лікарських комісій: омбудсмен розповів про найпоширеніше порушення

На думку Лубінця, треба прибрати поняття «обмежено придатний»

В Україні перевірили вже 75% військово-лікарських комісій. Зафіксовано дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям, як непридатним, а чоловікам, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, є багаторічні діагнози, їм видали одовідки «обмежено придатний». Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону 9 вересня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Перевірки ВЛК здійснює наша інституція. Станом на зараз перевірили вже 75% ВЛК, до кінця місяця стоїть задача перевірити 100% ВЛК в Україні. Що до рішення «обмежено придатний». Ми зафіксували дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям, як непридатним, а громадяни України, які мають відкриті проблеми зі здоров'ям, є діагнози, причому багаторічні діагнози, їм видали оці довідки «обмежено придатний». Це потребує врегулювання», – наголосив омбудсмен.

На думку Лубінця, треба прибрати це поняття «обмежено придатний».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Громадянин України повинен бути або придатний до виконання військової служби, або непридатний. Якщо він, наприклад, в силу свого здоров'я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій, але він може бути в штабі, або може бути в складі ракетних військ, може займатись айті. Я дав рекомендацію на РНБО, що питання «обмежено придатний», чи «непридатний», чи «повністю придатний» – це треба врегулювати через військові професії. І таким чином чітко показати громадянину: якщо він придатний, але в нього є проблемі зі здоров'ям, то він придатний саме для проходження служби військах, які не пов'язані взагалі з передовою», – наголосив він.

Лубінець підкреслив, що це повинно бути максимально прозоро, зрозуміло для громадян, максимально цифровізовано.

«Електронні бази повинні бути доступні як для громадян, так і для лікарів, і для таких інституцій, як моя, які здійснюють парламентський контроль. Саме це унеможливить, на мій погляд, з одного боку оцю корупцію, з іншого боку, надасть можливість захищати права громадян, якщо вони порушуються», – резюмував омбудсмен.

Нагадаємо, Міністерство оборони затвердило новий перелік хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.