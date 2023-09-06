Військком у Запоріжжі підробляв документи військовозобов’язаних, щоб отримати премію

Військком незаконно притягував до адміністративної відповідальності 18 громадян

Очільнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Запоріжжі повідомили про підозру в підробці документів. Йому може загрожувати до трьох років обмеження волі. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Начальник військкомату упродовж серпня – вересня 2022 року спільно з іншими службовцями під час винесення постанов про притягнення громадян до адміністративної відповідальності вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посадовець це робив для того, щоб покращити показники по виконанню мобілізаційного плану із бронювання військовозобов’язаних та отримання премії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Люди, на яких військком склав адмінматеріали, дізнавалися про це через застосунок «Дія» вже на етапі, коли на них відкривали виконавче провадження.

Таким чином військком незаконно притягував до адміністративної відповідальності 18 громадян.

Військкому повідомили про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). Покарання за цією статтею – штраф в сумі від 34 тис. до 68 тис. грн. або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше Рахівський районний суд Закарпатської області визнав винним у перевищенні службових повноважень полковника Йосипа Бундзяка, який безпідставно виключав військових з обліку, що надавало їм право виїзду за кордон. Суд призначив посадовцю Рахівського РТЦК та СП 3400 грн штрафу.