У «Слузі народу» покаялись за кнопкодавство і пообіцяли віддати зарплатню на благодійність



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10 вересня рух «Чесно» впіймав першого кнопкодава 9 скликання

На кнопкодавстві впіймали Сергія Литвиненка та Олену Копанчук

Народні депутати від фракції «Слуга народу» Сергій Литвиненко та Олена Копанчук сьогодні, 12 вересня, на ранковому засіданні вибачилися через голосування за колег та пообіцяли віддати свою зарплатню на благодійність.

Про це йшлося під час трансляції засідання Верховної Ради

Депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко звернулась до голови Дмитра Разумкова із проханням вжити заходів щодо притягнення депутатів-кнопкодавів до відповідальності.

«Вже зранку було дано доручення», - відповів Разумков.

Спікер надав слово нардепам, яких «спіймали» на порушенні правила персонального голосування: Сергію Литвиненку та Олені Копанчук.

«Я хочу вибачитись за те, що вийшло. У моїх діях не було ніякого злого умислу. Я просто переживав, щоб за ці закони проголосували. Я готовий передати місячну зарплату на благодійність», - сказав Литвиненко.

Також вибачилася і Копанчук.

«Хочу також принести офіційне вибачення перед усіма. Для мене хоч і було важливим, щоб даний законопроект був проголосований, хоча це не є виправданням. Для мене це буде важливим уроком на все життя. І також я приєднуюсь до позиції свою заробітну плату віддати на благодійний фонд. І я думаю, що це стане посилом уваги не вчиняти неособисте голосування», - пообіцяла нардеп.

Нардеп від «Батьківщини» Іван Крулько запропонував дати слово для вибачення тим, хто кнопкодавив все минуле скликання.

«Нам не вистачить тижня, щоб переслухати всіх», - відповів голова Ради.

Нагадаємо, 10 вересня рух «Чесно» впіймав першого кнопкодава 9 скликання. Мажоритарник-самовисуванець із Донеччини Олександр Ковальов проголосував за свого колегу при розгляді президентського законопроекту про імпічмент.

Пізніше у кулуарах парламенту Ковальов підійшов до журналістів «Чесно» із запитанням, навіщо опублікували новину про порушення ним процедури під час голосування.

Як повідомлялося, проєкт держбюджету - 2020 планують презентувати у неділю.

Години запитань до уряду з’являться лише у жовтні.

Нагадаємо також, що 10 вересня Рада розглянула використання ядерної енергії та штрафи за перевантажені фури.