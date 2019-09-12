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    Думки вголос

    У Києві збудують ще кілька сотень новобудов без жодного дитячого садка, дороги і розв’язки?

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    • Розсилка
    У Києві збудують ще кілька сотень новобудов без жодного дитячого садка, дороги і розв’язки?

    Ви, кияни (і не тільки) — постоїте в ще більших заторах і ще складніше будете проходити довгий і витратний квест «влаштувати дитину в садочок»

    Верховна Рада в першому читанні проголосувала за скасування пайової участі на розвиток інфраструктури.

    Йдеться про сотні мільйонів гривень, які забудовники все-таки змушені були віддавати на хоч сяке-таке будівництво доріг, розв’язок, дитячих садків і шкіл. Якщо закон ухвалять у другому читанні — тепер і цих грошей на інфраструктуру не буде. А що, збудуємо в Києві ще кілька сотень новобудов без жодного дитячого садка і школи, без жодної дороги і розв’язки!

    Особливо цікаво почитати аргументи парламентарів на підтримку такого рішення. Податок корупційний, інвестор заляканий — ось воно що.

    Бідні, нещасні, затиснені з усіх сторін київські (а також одеські, львівські та інших міст-мільйонників) забудовники!

    Перелякані і залякані, тепер вони зекономлять сотні мільйонів та зможуть ще більше інвестувати їх у хабарі місцевим чиновникам та приватні армії тітушок, щоб ефективно і без переляку підіймати рейтинг України в дуінг бізнес!

    А ви, кияни (і не тільки) — постоїте в ще більших заторах і ще складніше будете проходити довгий і витратний квест «влаштувати дитину в садочок». Не заважайте дуінг бізнес!

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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