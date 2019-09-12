У Києві збудують ще кілька сотень новобудов без жодного дитячого садка, дороги і розв’язки?

Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ви, кияни (і не тільки) — постоїте в ще більших заторах і ще складніше будете проходити довгий і витратний квест «влаштувати дитину в садочок»

Верховна Рада в першому читанні проголосувала за скасування пайової участі на розвиток інфраструктури.

Йдеться про сотні мільйонів гривень, які забудовники все-таки змушені були віддавати на хоч сяке-таке будівництво доріг, розв’язок, дитячих садків і шкіл. Якщо закон ухвалять у другому читанні — тепер і цих грошей на інфраструктуру не буде. А що, збудуємо в Києві ще кілька сотень новобудов без жодного дитячого садка і школи, без жодної дороги і розв’язки!

Особливо цікаво почитати аргументи парламентарів на підтримку такого рішення. Податок корупційний, інвестор заляканий — ось воно що.

Бідні, нещасні, затиснені з усіх сторін київські (а також одеські, львівські та інших міст-мільйонників) забудовники! Перелякані і залякані, тепер вони зекономлять сотні мільйонів та зможуть ще більше інвестувати їх у хабарі місцевим чиновникам та приватні армії тітушок, щоб ефективно і без переляку підіймати рейтинг України в дуінг бізнес! А ви, кияни (і не тільки) — постоїте в ще більших заторах і ще складніше будете проходити довгий і витратний квест «влаштувати дитину в садочок». Не заважайте дуінг бізнес!

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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