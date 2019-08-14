У «Слузі народу» пропонують віддати опозиції два парламентські комітети



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«Слуга народу» хоче зменшити кількість комітетів у парламенті ІХ скликання з 27-ми до 22-ох

«Слуга народу» пропонує, щоб до відання комітету з питань прав людини і національних меншин було віднесено і питання щодо врегулювання ситуації на Донбасі

У партії «Слуга народу» вважають, що представники опозиційних політичних партій у ВР ІХ скликання зможуть очолити комітет з питань свободи слова та комітет з питань прав людини і нацменшин.

Про це журналістам перед початком засідання Підготовчої депутатської групи сказав її голова, народний депутат від партії «Слуга народу», Дмитро Разумков, повідомляє Укрінформ.

Також Разумков зазначив, що «Слуга народу» пропонує, щоб до відання комітету з питань прав людини і національних меншин було віднесено і питання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Ці питання в нашій пропозиції були теж озвучені. Але ми пропонуємо створити не окремий комітет, а комітет, до відання якого має відноситися ще деякі питання, пов’язані з національними меншинами та правами людини», - зазначив Разумков.

Як повідомлялося, 9 серпня на першому засіданні підготовчої депутатської групи Верховної Ради представники партії «Слуга народу» запропонували зменшити кількість комітетів у парламенті ІХ скликання з 27-ми до 22-ох.

Водночас політична партія «Європейська солідарність» виступає проти ліквідації комітету ВР у справах ветеранів і осіб з інвалідністю, бо це може призвести до ліквідації Міністерства у справах ветеранів.

Перше засідання ВР ІХ скликання відбудеться 29 серпня.