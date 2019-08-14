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    Політика

    Разумков підтвердив скорочення предметів відання комітету з питань свободи слова

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    Разумков підтвердив скорочення предметів відання комітету з питань свободи слова

    Опозиція отримає комітет з питань свободи слова фактично з обрізаними повноваженнями

    Частину предметів відання комітету з питань свободи слова передадуть іншим комітетам. Таку інформацію підтвердив сьогодні голова «Слуги народу» Дмитро Разумков.

    Раніше в ЗМІ з’явилась інформація, що «Слуга народу» планує урізати повноваження комітету з питань свободи слова, перед тим, як передати його опозиції.

    «Там питання не в урізанні повноважень, а передачі частини предметів відання до інших комітетів. Нічого не урізається», - сказав Разумков перед засіданням підготовчої групи у Верховній Раді.

    Він навіть допускає, що після передачі предметів відання повноваження комітету з питань свободи слова розширюватимуться.

    «Я думаю, що, навпаки, повноваження будуть розширюватись, але можливо вони не будуть знаходитись в предметах відання саме комітету з питань свободи слова», - додав Разумков.

    Нагадаємо, в понеділок «Страна.ua» повідомила, що в «Слузі народу» планують обрізати функції парламентського комітету з питань свободи слова.

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    Так, комітету з питань свободи слова залишать тільки три функції: забезпечення свободи слова, права громадян на інформацію та захист прав і свобод працівників ЗМІ.

    Такі предмети відання:

    • державна політика в сфері інформації та інформаційної безпеки,
    • висвітлення діяльності Верховної Ради України,
    • основи здійснення рекламної діяльності,
    перейдуть іншим комітетам. Держполітика в сфері інформації, напевно, перейде в новий комітет з питань гуманітарної політики, який очолить Олександр Ткаченко
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