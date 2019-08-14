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    Думки вголос

    Скорочення Комітету у справах ветеранів буде виглядати пострілом у спину армії

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Скорочення Комітету у справах ветеранів буде виглядати пострілом у спину армії

    Сподіваюся, що сьогодні у новообраних депутатів вистачить здорового глузду прийняти правильне політичне рішення

    Скорочення Комітету у справах ветеранів - це ще один постріл у спину армії. Перший крок до згортання державної політики щодо захисників - соціального захисту ветеранів, членів їх родин, родин загиблих, учасників Революції Гідності.

    Скорочення Комітету може призвести до ліквідації стратегічно важливого Міністерства у справах ветеранів. У всіх державах, які беруть участь у збройних конфліктах, є Міністерства ветеранів - у США, Китаї, Японії, Канаді, Хорватії, Австралії, Новій Зеландії, Франції, Південній Кореї. І зберегти його функціонування в Україні є надзвичайно важливим. Підтримку Міністерству ветеранів України вже надали наші країни-партнери: США, Канада, Великобританія.

    Сподіваюся, що сьогодні у новообраних депутатів вистачить здорового глузду прийняти правильне політичне рішення.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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