Скорочення Комітету у справах ветеранів буде виглядати пострілом у спину армії

Сподіваюся, що сьогодні у новообраних депутатів вистачить здорового глузду прийняти правильне політичне рішення

Скорочення Комітету у справах ветеранів - це ще один постріл у спину армії. Перший крок до згортання державної політики щодо захисників - соціального захисту ветеранів, членів їх родин, родин загиблих, учасників Революції Гідності.

Скорочення Комітету може призвести до ліквідації стратегічно важливого Міністерства у справах ветеранів. У всіх державах, які беруть участь у збройних конфліктах, є Мі

ністерства ветеранів - у США, Китаї, Японії, Канаді, Хорватії, Австралії, Новій Зеландії, Франції, Південній Кореї. І зберегти його функціонування в Україні є надзвичайно важливим. Підтримку Міністерству ветеранів України вже надали наші країни-партнери: США, Канада, Великобританія.



Сподіваюся, що сьогодні у новообраних депутатів вистачить здорового глузду прийняти правильне політичне рішення.

Джерело: блог Петра Порошенка

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