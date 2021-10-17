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    У Стамбулі з нагоди свята Покрови відслужили літургію українською

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    У церкві Святого Миколая в Стамбулі відбулася святкова літургія українською мовою - У Стамбулі з нагоди свята Покрови відслужили літургію українською

    У церкві Святого Миколая в Стамбулі відбулася святкова літургія українською мовою

    Фото з відкритих джерел

    Генеральний консул України в Стамбулі привітав присутніх зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисників і захисниць України та Днем козацтва

    З благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у церкві Святого Миколая в Стамбулі, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувалася святкова літургія українською мовою. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

    «Ми сьогодні помолилися за захисників та захисниць України. Ми вдячні Матері Церкві та Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за цю можливість», – сказав Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

    Він привітав присутніх зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисників і захисниць України та Днем козацтва та повідомив, що в цьому місяці закінчує свою каденцію в Туреччині. Олександр Гаман подякував за плідні роки співпраці та подарував Вселенському Патріархату ікону Святого Миколая.

    На сторінці Генконсульства відбувалася онлайн-трансляція літургії, відео доступне для перегляду.

    Церква Святого Миколая в Стамбулі була відбудована в 1837 році на місці колишньої церкви візантійського періоду, яка вперше згадується в документах 1724-го року (ймовірний час будівництва – до 1538 року). 24 листопада 2019 року у церкві Святого Миколая в Стамбулі пройшла панахида українською мовою по жертвах Голодомору, в якій взяв участь Вселенський Патріарх Варфоломій.

    Нагадаємо, у день свята Покрова Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, громада Покровського храму села Ходаки Жмеринського району Вінницької області відзначила своє перше престольне свято у складі Помісної церкви.

    Теги: церква свята Українська православна церква Стамбул громада Вселенський патріарх Варфоломій
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    У Стамбулі з нагоди свята Покрови відслужили літургію українською