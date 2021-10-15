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    На Покрову до Помісної церкви перейшла ще одна парафія

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    Покровський храм села Ходаки на Вінниччині офіційно увійшов до складу&nbsp;Помісної православної церкви України - На Покрову до Помісної церкви перейшла ще одна парафія
    Покровський храм села Ходаки на Вінниччині офіційно увійшов до складу Помісної православної церкви України
    фото: Orthodox.in.Ukraine

    Рішення вийти з підпорядкування РПЦ в Україні та приєднатися до Помісної церкви було ухвалено громадою ще наприкінці серпня

    У день свята Покрова Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, громада Покровського храму села Ходаки Жмеринського району Вінницької області відзначила своє перше престольне свято у складі Помісної церкви. Про це повідомляється на сторінці ПЦУ у Facebook.

    Зазначається, що рішення вийти з підпорядкування Російській православній церкві в Україні та приєднатися до Православної церкви України було ухвалено громадою ще наприкінці серпня, а напередодні престольного свята завершився процес реєстрації статуту у новій редакції.

    Опікуватися парафією села Ходаки доручено протоієрею Василію Короваю.

    «Щиро вітаємо наших братів і сестер у лоні єдиної Помісної православної церкви України! Слава Богу за все!», – резюмується у заяві ПЦУ.

    До слова, на Покрову Московська церква привела вірян до храму ПЦУ на Вінниччині, спровокувавши штовханину.

    Нагадаємо, суд розглянув скаргу жінки, яка примушувала племінника ходити в Московську церкву.

    Раніше представники Московського патріархату закликали заново хрестити дітей, хрещених у Православній Церкві України (ПЦУ).

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    Теги: церква Російська православна церква в Україні Українська православна церква православна церква Вінниччина
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    На Покрову до Помісної церкви перейшла ще одна парафія