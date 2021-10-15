На Покрову до Помісної церкви перейшла ще одна парафія

Покровський храм села Ходаки на Вінниччині офіційно увійшов до складу Помісної православної церкви України

Рішення вийти з підпорядкування РПЦ в Україні та приєднатися до Помісної церкви було ухвалено громадою ще наприкінці серпня

У день свята Покрова Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, громада Покровського храму села Ходаки Жмеринського району Вінницької області відзначила своє перше престольне свято у складі Помісної церкви. Про це повідомляється на сторінці ПЦУ у Facebook.

Зазначається, що рішення вийти з підпорядкування Російській православній церкві в Україні та приєднатися до Православної церкви України було ухвалено громадою ще наприкінці серпня, а напередодні престольного свята завершився процес реєстрації статуту у новій редакції.

Опікуватися парафією села Ходаки доручено протоієрею Василію Короваю.

«Щиро вітаємо наших братів і сестер у лоні єдиної Помісної православної церкви України! Слава Богу за все!», – резюмується у заяві ПЦУ.

До слова, на Покрову Московська церква привела вірян до храму ПЦУ на Вінниччині, спровокувавши штовханину.

Нагадаємо, суд розглянув скаргу жінки, яка примушувала племінника ходити в Московську церкву.

Раніше представники Московського патріархату закликали заново хрестити дітей, хрещених у Православній Церкві України (ПЦУ).