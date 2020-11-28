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    Суспільство

    У Стамбулі затримані українці, які хотіли продати свої органи

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    <p>Загалом в розслідуванні фігурують громадяни Нігерії, Уганди, Грузії, Росії, Киргизстану та Туркменістану</p> - У Стамбулі затримані українці, які хотіли продати свої органи

    Загалом в розслідуванні фігурують громадяни Нігерії, Уганди, Грузії, Росії, Киргизстану та Туркменістану

    Управління по боротьбі з торгівлею людьми серед біженців почало розслідування у зв'язку з підозрілими свідченнями 18 іноземців

    У Стамбулі затримані українці, які хотіли продати свої органи. Про це повідомляє агентство «Анадолу».

    «Раніше Управління по боротьбі з торгівлею людьми серед біженців почало розслідування у зв'язку з підозрілими свідченнями 18 іноземців, які звернулися в «Комітет з етики» і назвали себе родичами осіб, які потребують пересадки органів», – йдеться в повідомленні.

    В результаті розслідування стало відомо, що ці особи не мають родинного зв'язку з пацієнтами та хотіли продати свої органи.

    18 осіб, серед яких громадяни Нігерії, Уганди, Грузії, Росії, України, Киргизстану і Туркменістану, затримані.

    «Після допиту вісім осіб відпущені на свободу, 10 осіб постали перед судом», – підкреслює видання.

    Відносно п'ятьох прийнято запобіжний захід у вигляді арешту, інші п'ять дали підписку про невиїзд.

    Теги: Туреччина кримінал медицина арешт українці розслідування
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