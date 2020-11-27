Останні хвилини життя людини, яка вмирає від Covid-19: американський лікар зняв шокуюче відео

Людина, яка помирає від коронавирусу, перед смертю бачить лише медичні прилади та лікарів

«Я не хочу бути останньою людиною, яка дивиться у ваші налякані очі»

Лікар з американського штату Міссурі опублікував в Twitter відео, на якому показав, що бачать вмираючі від Covid-19 пацієнти в останні хвилини свого життя. Ролик зібрав понад 100 тисяч переглядів, багато коментарів і понад тисячу репостів.

На кадрах Кеннет Ремі (Kenneth Remy), одягнений в усі необхідні засоби індивідуального захисту, зняв відеозвернення. Він пояснив, що людина, яка страждає від коронавірусу, перед смертю бачить лише медичні прилади та лікарів. За його словами, такий пацієнт дихає з частотою 40 разів на хвилину, при цьому його рівень насичення крові киснем падає нижче 80%.

«Ось що ви побачите в кінці свого життя, якщо не будете носити маски в громадських місцях. Якщо не будете дотримуватися соціальної дистанції. Якщо не будете регулярно мити руки. Інакше, повірте мені, саме це ви і побачите», - заявив доктор.

Він закликав людей поставитися до його слів з усією серйозністю. «Я не хочу бути останньою людиною, яка дивиться у ваші налякані очі», - підписав він відео, розміщене 21 листопада.

Між іншим, американська вчена розповіла, що для зміцнення імунітету найбільш ефективними є вітаміни С і D, а також цинк.

Крім того, 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що поставки вакцини від коронавірусу у країні почнуться вже наступного тижня або через тиждень.

Нагадаємо, що ВООЗ побачила «світло в кінці тунелю» у боротьбі з пандемією коронавірусу.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Вакцина від коронавірусу Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У заяві університету наголошується, що коли добровольці отримували дві повні дози з інтервалом не менше місяця, ефективність вакцини становила 62%, проте цей показник зростав до 90% серед тих, хто отримував половину дози, а потім - повну.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.



