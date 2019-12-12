У Раді заявили, що законопроєкт про ринок землі сьогодні не розглядатимуть



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13 листопада Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про обіг сільськогосподарських земель

Голова аграрного комітету поінформував, що наразі проходить розгляд всіх 5000 поправок

Голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський стверджує, що парламентарі сьогодні, 12 грудня, не розглядатимуть законопроєкт про ринок землі.

За його словами, на даний момент комітет проводить розгляд поправок до законопроєкту і коли закінчить поки не знає, повідомляє РБК-Україна.

«Я вам не скажу цього, абсолютно щиро. Адже я не знаю, коли ми закінчимо розгляд всіх 5000 тисяч поправок», - заявив Сольський

Також в аграрному комітеті розповіли, що планують обмежувати засідання комітету. Таке рішення прийнято після того, як 11 грудня на засіданні аграрного комітету побилися «слуга народу» Богданець і екснардеп Сиротюк (відео) з ВО «Свобода». Після цього Богданцю після бійки викликали карету швидкої допомоги прямо у Верховну Раду.

«У нас сьогодні була присутня громадськість. Я так розумію, що багато приходили саме з метою зірвати комітет вирішили сьогодні після вчорашніх подій не прийти. Але, враховуючи вчорашню подію було прийнято рішення обмежити доступ: тільки діючі депутати, тільки представники преси і ТБ та представники секретаріату. У нас більше чотирьох тисяч поправок, нам потрібно почати це розглядати», - заявив Сольський.

Як повідомлялось, Рада 13 листопада ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

Законопроєкт про ринок землі планувалося розглянути у другому читанні під час пленарного тижня 17-20 грудня.