  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бійка у Раді: суд відпустив свободівця Кайду на поруки

    • Розсилка
    Олексія Кайду відпустили на поруки народних депутатів - Бійка у Раді: суд відпустив свободівця Кайду на поруки
    Олексія Кайду відпустили на поруки народних депутатів

    У нардепа VII скликання Олексія Кайди сьогодні проводили обшуки, а потім його затримали

    Печерський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу для колишнього народного депутата, члена ВО «Свобода» Олексія Кайди, затриманого за бійку у комітеті Верховної Ради.

    Про це повідомили у пресслужбі ВО «Свобода».

    Зазначається, що Кайду відпустили на поруки народних депутатів. Водночас прокурори клопотали про арешт свободівця на два місяці без права внесення застави.

    Як повідомлялось, в середу бійка за участю нардепа Андрія Богданця сталася на засіданні аграрного комітету. На виході із зали засідань аграрного комітету у коридорі Богданцю завдавав удари Едуард Леонов, а допомагали йому ексдепутати Ігор Мірошниченко, Олексій Кайда та Юрій Сиротюк. Бійка тривала близько півтори хвилини, після чого учасників розборонили.

    Богданцю після бійки викликали карету швидкої допомоги прямо у Верховну Раду. Його госпіталізували у Феофанію з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.

    Голова партії ВО «Свобода» Олег Тягнибок на своїй сторінці у Facebook написав, що у нардепа VII скликання Олексія Кайди сьогодні проводили обшуки, а потім його затримали. Крім того, обшуки були й в командира добровольчої чоти «Карпатська Січ» Олега Куцина.

    Верховна Рада суд депутат Свобода бійка арешт політика Андрій Богданець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ