Бійка у Раді: суд відпустив свободівця Кайду на поруки



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Олексія Кайду відпустили на поруки народних депутатів

У нардепа VII скликання Олексія Кайди сьогодні проводили обшуки, а потім його затримали

Печерський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу для колишнього народного депутата, члена ВО «Свобода» Олексія Кайди, затриманого за бійку у комітеті Верховної Ради.

Про це повідомили у пресслужбі ВО «Свобода».

Зазначається, що Кайду відпустили на поруки народних депутатів. Водночас прокурори клопотали про арешт свободівця на два місяці без права внесення застави.

Як повідомлялось, в середу бійка за участю нардепа Андрія Богданця сталася на засіданні аграрного комітету. На виході із зали засідань аграрного комітету у коридорі Богданцю завдавав удари Едуард Леонов, а допомагали йому ексдепутати Ігор Мірошниченко, Олексій Кайда та Юрій Сиротюк. Бійка тривала близько півтори хвилини, після чого учасників розборонили.

Богданцю після бійки викликали карету швидкої допомоги прямо у Верховну Раду. Його госпіталізували у Феофанію з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.

Голова партії ВО «Свобода» Олег Тягнибок на своїй сторінці у Facebook написав, що у нардепа VII скликання Олексія Кайди сьогодні проводили обшуки, а потім його затримали. Крім того, обшуки були й в командира добровольчої чоти «Карпатська Січ» Олега Куцина.