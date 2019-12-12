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    Свободівця Кайду затримали правоохоронці через бійку зі «слугою народу» Богданцем

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    Свободівці (зліва направо) Олексій Кайда, Едуард Леонов та Ігор Мирошниченко у Раді - Свободівця Кайду затримали правоохоронці через бійку зі «слугою народу» Богданцем
    Свободівці (зліва направо) Олексій Кайда, Едуард Леонов та Ігор Мирошниченко у Раді

    За словами іншого свободівця Руслана Андрійка, Олексія Кайду босого витягнули на коридор та одягли кайданки, щоб забрати до Печерського відділку

    Сьогодні о 5 ранку правоохоронці народного депутата України 7 скликання свободівця Олксія Кайду. Про це повідомив інший свободівець Руслан Андрійко у Facebook.

    Він уточнив, що причина затримання - заява нардепа від «Слуги народу» Андрій Богданця.

    «Олексія Кайду босого витягнули на коридор та одягли наручники, щоб забрати до Печерського відділку», - написав Андрійко.

    Як повідомлялось, в середу бійка за участю Богданця сталася на засіданні аграрного комітетуНа виході із зали засідань аграрного комітету у коридорі На відео кадрів бійки видно, що удари Богданцю завдавав Едуард Леонов, а допомагали йому ексдепутати Ігор Мірошниченко, Олексій Кайда та Юрій Сиротюк. Бійка тривала близько півтори хвилини, після чого учасників розборонили.

    Після цього Богданцю після бійки викликали карету швидкої допомоги прямо у Верховну Раду. Його госпіталізували у Феофанію з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.

    Верховна Рада депутат Свобода бійка партія Слуга народу Андрій Богданець
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