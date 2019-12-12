Свободівця Кайду затримали правоохоронці через бійку зі «слугою народу» Богданцем
За словами іншого свободівця Руслана Андрійка, Олексія Кайду босого витягнули на коридор та одягли кайданки, щоб забрати до Печерського відділку
Сьогодні о 5 ранку правоохоронці народного депутата України 7 скликання свободівця Олксія Кайду. Про це повідомив інший свободівець Руслан Андрійко у Facebook.
Він уточнив, що причина затримання - заява нардепа від «Слуги народу» Андрій Богданця.
«Олексія Кайду босого витягнули на коридор та одягли наручники, щоб забрати до Печерського відділку», - написав Андрійко.
Як повідомлялось, в середу бійка за участю Богданця сталася на засіданні аграрного комітету. На виході із зали засідань аграрного комітету у коридорі На відео кадрів бійки видно, що удари Богданцю завдавав Едуард Леонов, а допомагали йому ексдепутати Ігор Мірошниченко, Олексій Кайда та Юрій Сиротюк. Бійка тривала близько півтори хвилини, після чого учасників розборонили.
Після цього Богданцю після бійки викликали карету швидкої допомоги прямо у Верховну Раду. Його госпіталізували у Феофанію з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.